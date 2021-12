Dušan Štadáni: Najväčšou investičnou akciou v Strečne bude rekonštrukcia lávky cez Váh

Rozhovor so starostom obce Strečno.

Starostovia a primátori majú pred sebou posledný rok vo funkcii v tomto volebnom období. Ich plány a zámery ovplyvnila pandémia koronavírusu, ktorá úrady výrazne zamestnáva. Samosprávy však nechcú odkladať ani plánované investície a dlhodobé zámery. Pýtali sme sa ich, ktorú udalosť považujú v minulom roku za najdôležitejšiu pre ich obec a ako sa s ňou vysporiadali. Aké výzvy ich čakajú v novom roku? Čo odporúčajú obyvateľom ako dobrý nástroj na zvládanie prekážok? Odpovedá starosta obce Strečno Dušan Štadáni.

Ako hodnotíte rok 2021? Čo sa vám podarilo, čo považujete za úspech a čo naopak mohlo byť lepšie?

Končiaci rok bol pre Strečno jubilejný. Bol rokom sedemstého výročia. Náležite sme sa naň pripravovali, no epidemiologická situácia naše plány značne narušila. Mali sme naplánované podujatia a ďalšie akcie, ktoré by boli príležitosťou pre našich občanov osláviť okrúhle výročie. Bolo mi potešením, že v období uvoľnenia opatrení naše spolky a organizácie niektoré podujatia uskutočnili. Ochotnícky súbor ako darček k výročiu odohral divadelné predstavenie v amfiteátri podhradia, v podaní hasičov sa uskutočnili Jánske ohne a aj turisti uskutočnili niektoré plánované výlety a zorganizovali trailové preteky Strečnianska mašľa, ktoré sa začínajú tešiť veľkému záujmu a tiež uskutočnili jubilejný 10. ročník prechodu Náučným chodníkom Strečnianskym chotárom, ktorý bol zdokumentovaný a odvysielaný i redakciou Televíkendu. V období končiaceho leta sme ešte stihli oslavy 77. výročia SNP a „Ľekvárové hody“. Tých obecných akcií nebolo málo, no určite nás mrzí, že Strečnianske hody, každoročne naša najväčšia kultúrno-spoločenská udalosť, sa neuskutočnili. Pripomenuli sme si ich iba formou online prenosu do domácnosti, ktorý dopredu pripravili hudobné zoskupenia Parta, Hajov, dychová hudba Strečnianka. Program si pripravili aj ochotnícke divadlo, deti z materskej a základnej školy zo Strečna. Jedinou aktivitou, na ktorej sme priebežne pracovali, bola príprava knihy Strečno 700. Bola to intenzívna práca, ale tiež pocítila obmedzenia z hľadiska možnosti stretávania a operatívneho riešenia. K jej vydaniu sme taktiež plánovali ku koncu tohto roku galaprogram spojený s jej krstom. No obdobie poznačené pandémiou nás od jej vydania oddialilo, ešte stále sa niektoré veci dolaďujú. Verím však, že budúcoročné Strečnianske hody sa už uskutočnia v zvyčajnom rozsahu a budú tiež príležitosťou krstu knihy, ktorá je už očakávaná.

Aká najväčšia výzva čaká v novom roku obec Strečno a jej obyvateľov?

Momentálne sa začala rekonštrukcia 40-ročného Domu smútku, na ktorej budeme pokračovať aj začiatkom nasledujúceho roka. Zrejme najväčšou investičnou akciou bude rekonštrukcia lávky cez Váh, ku ktorej sme sa odhodlali. Je našim vlastníctvom, no je využívateľmi okrem našich občanov sú v oveľa väčšej miere turisti a cykloturisti. Iba vďaka možnosti využitia eurofondov sme sa rozhodli pristúpiť k riešeniu už takmer havarijného stavu tohto objektu, ktorý má viac ako 60 rokov. Všeobecne očakávanou je pre našich obyvateľov individuálna bytová výstavba v lokalite Kamenné, kde v tomto roku po pozemkových úpravách bola vykonaná parcelácia. Bude to výzva nielen na budúci rok, ale aj pre nasledujúce obdobia. Pretože pred samotnou výstavbou je nutné projektovo a prakticky zabezpečiť inžinierske siete. Máme ešte ďalšie už i konkrétne projektovo pripravené plány, ktoré, verím, sa nám podarí realizovať. Napríklad prístavba Kultúrneho domu, či súčinnosť pri budovaní cyklotrasy, ktorej spomínaná lávka je pokračovaním a v budúcnosti spojí žilinskú a turčiansku kotlinu. Pre cyklistov, ale aj návštevníkov, chceme budovať infraštruktúru na zvýšenie bezpečnosti a rozšírenie parkovacích možností.

Čo by ste popriali spoluobčanom do nového roka 2022?

Myslím, že ak budeme zodpovední a ohľaduplní vzhľadom k súčasným zdravotným potrebám, budeme i cieľavedomí pri riešení otázok práce pre zabezpečenie všeobecnej spokojnosti občanov a všetkých, ktorí do Strečna zavítajú. Máme pre to predpoklady a tiež víziu, možno povedať, dlhodobú. K tomu by som im prial veľa zdravia, rodinnej pohody, ale pre mňa, ako starostu, bude naďalej dôležitá i ich občianska angažovanosť. Myslím si, že Strečno je obec, na ktorú sú hrdí a súčasný stav je odrazom využitia nášho potenciálu. Samozrejme, že každá doba má svoje špecifiká, ale som presvedčený, že tak ako doteraz, budeme vždy pripravení a schopní dávať značke Strečno adekvátny rozmer.