Vianoce v žilinskej nemocnici. Pripravia sto kíl zemiakového šalátu

V tomto roku zavedú aj novú tradíciu Štefanského putovného punču.

ŽILINA. Život v nemocnici sa nezastaví ani počas vianočných a novoročných sviatkov. Starostlivosť o hospitalizovaných pacientov štandardne zabezpečia lôžkové oddelenia, akútnych pacientov ošetria zdravotníci na urgentnom príjme alebo v ambulantnej pohotovostnej službe.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina pripraví pre pacientov aj tento rok špeciálne vianočné menu a zároveň vianočné prekvapenie pre zamestnancov, a to priamo v druhý sviatok vianočný.

Ako uviedol riaditeľ FNsP Žilina Eduard Dorčík, v nemocnici sa každoročne usilujú, aby mohlo Vianoce stráviť doma čo najviac pacientov.

„Hospitalizovaných pacientov, ktorí chcú a ktorým to ich zdravotný stav umožňuje, sa snažíme prepustiť do domácej liečby, aby mohli prežiť sviatky so svojimi rodinami. Nie vždy sa to však dá, pretože máme u nás mnoho akútnych prípadov. Personálne musíme pokrývať starostlivosť nielen v rámci stálych oddelení, ale taktiež v COVID pavilóne, preto zdravotníci i nezdravotníci ostávajú v službách aj počas sviatkov,“ uviedol riaditeľ žilinskej nemocnice.

Okrem zdravotníckych oddelení je v nemocnici nonstop zabezpečená pohotovostná prevádzka technických úsekov a celodenná príprava stravy v kuchyni. Nebude chýbať vyprážané filé či zemiakový šalát.

„Na Štedrý deň servírujeme našim pacientom a zamestnancom v službe tradičnú sviatočnú večeru. Chystáme nielen klasický majonézový šalát, ale keďže mnoho pacientov musí dodržiavať diétne obmedzenia, robíme tiež ľahšiu verziu bez majonézy, len so zeleninou a diétnym filé,“ priblížil E. Dorčík s tým, že v kuchyni dnes pripravia až 100 kilogramov zemiakového šalátu. Samozrejmosťou je oplátka, med, ovocie a vianočné koláčiky.

Na druhý sviatok vianočný pripravilo vedenie nemocnice mimoriadne prekvapenie pre všetkých zamestnancov, ktorí strávia štefanskú nedeľu v práci.

„Tento rok otvárame novú tradíciu Štefanského putovného punču žilinskej nemocnice. Pozvali sme ľudovú hudbu, ktorá zahrá postupne na štyroch miestach v našom areáli tak, aby sme prešli okolo všetkých pavilónov. Navyše, na každej zastávke načapujeme kolegom vynikajúci vianočný punč, samozrejme, nealkoholický,“ doplnil riaditeľ FNsP Žilina.

Štefanské punčovanie začne podľa jeho slov v nedeľu o 10. hodine pred pavilónoch Liečebne dlhodobo chorých (COVID pavilón). Spolu s ľudovou hudbou sa organizátori ďalej presunú medzi očný a detský pavilón, následne k pavilónu chirurgie a urgentnému príjmu a záverečným miestom bude nové parkovisko za pavilónom gynekológie a pôrodníctva.

„Touto cestou by som rád poprial našim zamestnancom, ich rodinám a blízkym, obyvateľom Žiliny i okolia pokojné vianočné a novoročné sviatky prežité najmä v zdraví. Pevne verím, že starostlivosť nášho urgentného príjmu, pohotovosti alebo COVID oddelenia bude nevyhnutne potrebovať čo najmenej ľudí. Naopak, s radosťou očakávame všetky vianočné bábätká a prvé novoročné deti. Obdobie posledných mesiacov je náročné pre nás všetkých, preto sa vždy tešíme z výnimočného životného okamihu, akým je práve príchod nového života,“ uzavrel E. Dorčík.