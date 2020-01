Je to veľká výzva, hovorí nový tréner MŠK Žilina

Vedenie žltozelených vyriešilo trénerskú otázku.

2. jan 2020 o 23:10 Dominika Mariňáková

Keďže už pred Vianocami bolo známe, že dovtedajší tréner MŠK Žilina Jaroslav Kentoš sa presunie na lavičku reprezentačného výberu do 21 rokov, vedenie klubu muselo intenzívne hľadať jeho nástupcu. Žltozelení v druhý januárový deň prostredníctvom svojej oficiálnej webstránky oznámili, že sa ním stal Pavol Staňo.

V MŠK pokračujú v nastolenom trende a opäť siahli do vlastných radov. Hráčska kariéra dnes 42-ročného rodáka z Čierneho je spätá najmä s poľskou Ekstraklasou či Artmediou Petržalka. V MŠK Žilina pôsobí od jesene 2018, doteraz zastával pozíciu asistenta a video analytika pri projekte "B"+U19.

Podľa majiteľa klubu Jozefa Antošíka by mal na lavičke A-mužstva zotrvať minimálne do leta. "Pre Pavla Staňa som sa rozhodol preto, lebo je to mladý, progresívny tréner s bohatou hráčskou kariérou na Slovensku a v Poľsku, zároveň s veľkým potenciálom a s prirodzenými líderskými schopnosťami. Po skončení hráčskej kariéry pôsobil jednu sezónu v poľskom prvoligovom tíme Termalica Nieciecza ako asistenta hlavného trénera. U nás pracuje druhú sezónu v štruktúrach klubu, pozná prostredie, hráčov a filozofiu klubu. Vzhľadom na to, že ide o riešenie do 30. júna 2020, neoslabíme týmto rozhodnutím pozície hlavných trénerov v ostatných mládežníckych tímoch, ktorých kvalita vedenia je základnou stavebnou štruktúrou fungovania klubu," uviedol pre klubový web. Zároveň dodal, že ak sa novozložený realizačný tím osvedčí, môže získať aj dlhodobejší kontrakt.

Kompletný realizačný tím A-mužstva MŠK Žilina Športový manažér: Ing. Karol Belaník.Hlavný tréner A-tímu: Pavol Staňo.Asistenti trénera: Mário Auxt, Attila Malfatti.Tréner brankárov: Miroslav Seman.Tímový manažér: Vladimír Leitner.Vedúci tímu: Marián Varga.Kondično-rehabilitačný manažér: Mgr. Milan Ťapay, PhD.Lekári: MUDr. Juraj Popluhár, MUDr. Jozef Hudcovský, MUDr. Róbert Adamov.Fyzioterapeut: Mgr. Tomáš Lintner Cert. MDT.Maséri: Peter Vojt, Jozef Hromka, Marko Kopas.Kondičný tréner: Vladimír Perexta.

Pavol Staňo priznal, že takúto ponuku nečakal. Avšak, je odhodlaný nesklamať prejavenú dôveru: "Bolo to milé zaskočenie. Dôveru, ktorú vkladá do rúk nás všetkých vedenie, chceme splatiť. Zámerne hovorím nás - sám by som si to nedovolil vziať. V realizačnom tíme sú ľudia, ktorí ma podporia a spoločne pôjdeme za jedným cieľom. Nečakal som to, ale nebojím sa tejto výzvy. Je to veľká výzva. Pán majiteľ chcel, aby sa zachovala štruktúra mládežníckych kategórií, možno aj preto padla voľba na mňa."

Šošoni odštartujú zimnú prípravu v utorok, 7. januára 2020. Hoci sa nový tréner nemusí zoznamovať s prostredím, veľa napovie až samotný kontakt s hráčmi: "S tým, že som v klube dlhšie, poznám hráčov, ako sa prezentujú na zápase či v tréningoch. To mi dáva určitý prehľad. Až kontakt v kabíne mi však ukáže kvalitu, charakter hráčov. Verím, že si nájdeme spoločnú reč. Teším sa na to, teším sa na nový kolektív. Celý čas myslím na to, ako zlepšiť herný prejav a motivovať hráčov tak, aby sme ťahali za jednu stranu povrazu. Myšlienky sú len pozitívne, všetko je pred nami. Meniť na zimnej príprave nič nebudeme, bol by to nezmysel, keďže máme málo času. Prispôsobíme sa tomu, čo bolo nastavené. Dôležitý bude samotný tréningový proces, ako v ňom budeme pracovať."