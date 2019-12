Kentoš končí v MŠK Žilina, nahradí Guľu

Ďalší tréner smeruje zo Žiliny na reprezentačnú lavičku.

20. dec 2019 o 19:01 Dominika Mariňáková

Po tom, čo sa Adrián Guľa stal novým trénerom Plzne, Slovenský futbalový zväz (SFZ) hľadal jeho nástupcu. Dnes SFZ na svojej stránke oznámil, že uvoľnený post trénera futbalovej reprezentácie do 21 rokov obsadí Jaroslav Kentoš.

„Tréner Jaroslav Kentoš sa stáva trénerom výberu do 21 rokov od 1. januára 2020. Zmluvu má nielen do konca tejto kvalifikácie, výber bude viesť aj v ďalšom kvalifikačnom cykle o ME 2023 a v prípade postupu na šampionát, až do skončenia finálového turnaja. V jeho kompetencii bude aj zloženie realizačného tímu,” povedala pre web SFZ hovorkyňa Monika Jurigová.

