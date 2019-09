Tip na výlet pre gurmánov: Nenechajte si ujsť Karlovský gastrofestival!

Viete, že len kúsok odtiaľto môžete zažiť atmosféru najnavštevovanejšej gurmánskej akcie Českej republiky? Nenechajte si ujsť legendárny Karlovský gastrofestival.

27. sep 2019 o 13:40

Sviatok všetkých gurmánov a milovníkov nielen valašskej kuchyne a regionálnych produktov sa bude konať cez víkend 5. a 6. októbra vo Veľkých Karlovicích, tri kilometre za českou hranicou.

Príďte si užiť pestrý program, ktorý ponúkne ochutnávky špecialít (nielen) miestnych kuchárov, medzinárodný farmársky trh, súťaž o najlepší frgál a ďalší sprievodný program.

To všetko sa odohrá doslova uprostred prírody, v malebnom údolí Léskovéj dlhom 3,5 kilometra. Medzi jednotlivými ochutnávkovými miestami v miestnych hoteloch a penziónoch sa môžete prejsť po cyklotrase Bečva, alebo sa odviezť vláčikom, historickým autobusom či koňským povozom.

Všetko je pripravené i pre prípad horšieho počasia: ochutnávať sa dá pod strechou vo veľkých stanoch alebo v interiéroch hotelov a krčiem.

Súčasťou je aj vyhlásený farmársky trh plný dôkladne vybraných producentov, ale aj hudobná akcia, kuchárska šou alebo frgálová manufaktúra, v ktorej si sami skúsite vyrobiť tradičný valašský koláč - frgál. Uskutoční sa tu aj tradičná súťaž o najlepší valašský frgál a najlepšiu klobásu, pri ktorých môžete ochutnávať súťažné vzorky.

Pokiaľ vás láka zážitková gastronómia, choďte do Spa hotelu Lanterna, kde sa chystá sobotná Michelinská galavečera a nedeľný Michelinský obed v réžii maďarskej šéfkuchárky Eszter Palágyi. Tá je jedinou ženskou držiteľkou michelinskej hviezdy v strednej Európe, na viac aj trojnásobnou držiteľkou titulu Chef of the year v Maďarsku. Ešte ostáva pár miest, ktoré si môžete rezervovať.

Deväť tipov, čo si nenechať ujsť na Karlovskom gastrofestivale

1. Dvanásť ochutnávkových miest po celom údolí

Miestne hotely a penzióny vám ponúknu výber toho naj zo svojej kuchyne. Tešte sa na valašské, divinové či jahňacie špeciality, pravú valašskú zabíjačku, mäso na grile a ďalšie pochúťky. Vďaka účasti hosťujúcich reštaurácii a stánkarov tu nájdete aj mnoho zaujímavostí, napríklad pochúťky z hmyzu, slimáky, egyptskú a ukrajinskú kuchyňu, langoše, pštrosa na grile, koziu zmrzlinu, krevety a ústrice a, samozrejme, aj valašské frgále rôznych príchutí. Viac o gastro zastávkách…

2. Mangalica, lečo aj vína z Maďarska

Zaujímavým spestrením bude maďarský kútik s ponukou tradičnej gastronómie a produktov. Ochutnajte vyhlásenú mangalicu, lečo, pravé maďarské lečo, kolenový guláš, ale aj klobásy, papriku, vína či oceňované Zsoldos pálenky z ovocia a drinky z čili.

3. Navštívte vyhlásený farmársky trh

Hitom gastrofestivalu je Farmársky trh Pod Javorom s dôkladne vybraným sortimentom, ktorý môžete ochutnať aj kúpiť so sebou - rôzne druhy pečiva, slané i sladké maškrty, špeciality z mäsa, syry, pálenky, vína, burčiak, dobroty z medu i čokolády, alebo zaujímavosti ako bezlepkové zemiakové placky či kozia zmrzlina.

4. Koňské povozy aj historické autobusy

Celkový program sa odohráva v 3,5 km dlhom, malebnom horskom údolí. Medzi gastro zastávkami sa môžete prejsť po cyklotrase Bečva, alebo sa odviezť turistickými vláčikmi, koňskými povozmi či historickými autobusmi… Bude to baviť aj deti, takisto ako atrakcie na vybraných miestach.

5. Skúste si vyrobiť valašský frgál

Frgály ako najtypickejšia valašská špecialita budú k zakúpeniu na viacerých miestach. Na gastro zastávke Resort Valachy si môžete dokonca skúsiť vyrobiť svoj vlastný koláč vo frgálovej manufaktúre a v nedeľu na obed ochutnať výrobky pekárok na súťaži o najlepší frgál.

6. Kuchárska šou a škola čapovania piva

Na gastrofestivale môžete nielen obdivovať um kuchárov, ale sa od nich aj niečo priučiť. Počas kuchárskej šou si skúsite varenie v pare, alebo sa zúčastnite školy čapovania piva. Môžete tiež pozorovať prácu mäsiarov pri valašskej zabíjačke.

7. Barmanské večery, drinky a vína

Priaznivci dobrých drinkov si tiež prídu na svoje. V piatok a sobotu vás čakajú večerné degustácie šampanského a whisky v Cocktail bare Lanterna, ďalšie drinky aj vína nájdete aj na vybraných gastro zastávkach.

8. Michelinské menu maďarskej hviezdy

Milovníci zážitkovej gastronómie sú pozvaní na sobotnú Michelinskú galavečeru alebo nedeľný Michelinský obed v réžii maďarskej šéfkuchárky Eszter Palágyi, jedinej ženskej šéfkuchárky s michelinskou hviezdou v strednej Európe. Na obe akcie ostávajú posledné voľné miesta.

9. Po ochutnávkach do Wellness Horal

Po dobrom jedle si užite aj relax. Využite fakt, že priamo v centre diania sa nachádza vyhlásené relaxačné centrum Wellness Horal s termálnými bazénmi a saunovými rituálmi. Hotely Lanterna a Horal ponúkajú na noc z nedele na pondelok cenovo zvýhodnené pobyty s neobmedzeným vstupom do wellness v cene.

Viac o Karlovskom gastrofestivale: www.KarlovskyGastrofestival.cz