Korenčík mení klub, v Amerike bude študovať a hrať hokej

Informácie o univerzitnej lige si zisťoval u ďalších Slovákov.

6. jún 2019 o 11:45 Dominika Mariňáková

ŽILINA. Zo Švédska do zámoria. Taký kurz aktuálne nabrala hokejová cesta Mareka Korenčíka. Odchovanec žilinského hokeja bude v nasledujúcej sezóne pôsobiť v tíme UMass Lowell v americkom štáte Massachusetts.

Ide o tím, ktorý pôsobí v univerzitnej lige NCAA a patrí pod University of Massachusetts Lowell. „Už pred rokom som mal veľký záujem o pôsobenie v NCAA. Myslím si totiž, že prepojenie hokeja a štúdia je tam na neskutočnej úrovni. Trvalo to teda celkom dlho, ale som veľmi rád, že to nakoniec vyšlo. Idem do tímu, ktorý má tie najvyššie ambície,“ povedal Marek Korenčík. Okrem univerzitného hokeja na neho v USA čaká aj štúdium biznisu.

Mládežnícky slovenský reprezentant sa o takomto pôsobení v zahraničí rozprával aj s krajanmi, ktorí v súťaži pôsobili v uplynulej sezóne: „Informácie o lige som si zisťoval hlavne u Dávida Hrenáka a Kuba Lacku. Špecificky v UMass Lowell som bol na 48 hodín na oficiálnej návšteve a o pár dní som sa definitívne rozhodol, že tam chcem pôsobiť.“

Čoskoro 20-ročný obranca tak po štyroch rokoch opúšťa švédsky klub Luleå HF. „S klubom som sa rozišiel v dobrom, s niektorými trénermi som stále v kontakte. Momentálne som plný očakávaní. Pevne verím, že mi to v novom pôsobisku pôjde a že tréner mi bude dôverovať. Veľmi sa na to teším a verím, že je to správny krok,“ uzavrel Marek Korenčík.