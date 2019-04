Žilinská plaváreň praská vo švíkoch, radnica uvažuje o viacerých projektoch

Súčasná kapacita Mestskej plavárne v Žiline nepostačuje. Verejnosti pribúda, kluby tiež majú svoje potreby. Radnica uvažuje o viacerých alternatívach. V hre je aj hala na Karpatskej, ktorá roky chátra.

20. apr 2019 o 14:33 Alexandra Janigová

ŽILINA. Kapacita mestskej plavárne v Žiline dlhodobo nevyhovuje ako verejnosti, ktorá ju využíva čoraz viac, tak aj 14 športovým klubom, školám či centru voľného času. Čísla za posledné dva roky hovoria jednoznačne. V roku 2017 sa predalo 92 982 kusov vstupeniek a permanentiek, v roku 2018 ich bolo už 109 557. Za prvý štvrťrok 2019 eviduje mesto zatiaľ 19 373 kusov vstupeniek a permanentiek. V porovnaní s rokmi 2017 a 2018 je tak nárast predaných lístkov viac ako 16-tisíc.

Situácia je obdobná aj pri pravidelných návštevníkoch, ktorí si kupujú ročné permanentky. Tých sa minulý rok predalo o 300 kusov viac ako v roku 2017.

Vedenie mesta si uvedomuje problém

Súčasný primátorPeter Fiabáne situáciu na mestskej plavárni pozná a aj v predvolebných rozhovoroch sa vyjadril, že riešenie bude na budúcom primátorovi, ako sa s otázkou ďalšej plavárne vysporiada. „To, čo som povedal pred voľbami, dnes stále platí. Vôbec sa nemôžeme porovnávať s inými mestami v zahraničí, v Nemecku, Holandsku alebo v Rakúsku, kde podobné mesto ako Žilina má tých plavární rádovo viac. My sme v situácii, kedy máme k dispozícii historicky najstaršiu päťdesiatku v bývalom Československu. A to, samozrejme, nie je postačujúce. O plávanie, ale aj iné športy je v Žiline veľký záujem,“ myslí si primátor mesta Žilina s tým, že podľa neho minimálne ešte jednu plaváreň Žilinčania potrebujú.

„Je to len otázka možností, či sa nám podarí dobudovať aj menšie bazény výukového charakteru pre základné školy, alebo pracovať aj s väčšími projektmi. Jeden rozrobený máme a je na Základnej škole na Hájiku v bývalom CO kryte. To by však pomohlo najmä škole a neriešilo by to problém s verejnosťou a jej záujmom o plávanie. Moje zámery pred voľbami v športovej oblasti hovorili minimálne o jednej novej plavárni pre verejnosť. Dnes vnímam, že máme viacej možností, kde sa to dá zrealizovať.