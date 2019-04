Na festivale Bábková Žilina sa opäť zídu slovenskí bábkari

Na šiestom ročníku festivalu Bábková Žilina 2019 s podtitulom Živý festival sa predstavia od 22. do 24. mája bábkové divadlá.

19. apr 2019 o 10:30 TASR, Alexandra Janigová

ŽILINA. Na šiestom ročníku festivalu Bábková Žilina 2019 s podtitulom Živý festival sa predstavia od 22. do 24. mája všetky slovenské profesionálne bábkové divadlá, Vysoká škola múzických umení v Bratislave a hosťom bude Bábkové divadlo Alfa z Plzne v Českej republike. Na tlačovej besede o tom v stredu informoval riaditeľ Bábkového divadla Žilina Peter Tabaček.

Prečítajte si tiež: Strečnianski pltníci vozia ľudí okolo Margity a Besnej už 20 rokov

Festival, ktorý sa koná každé dva roky, sa podľa neho stal na Slovensku významným podujatím. "Napĺňame to, čo sme si na začiatku povedali. Stretnú sa tu divadelníci a tvorcovia z oblasti tvorby pre deti a mládež aj bábkového divadla. Môžu stráviť tri dni tým, že vidia inscenácie kolegov z iných divadiel, stretnú sa s kamarátmi, hodnotia si predstavenia. Je to koncentrované stretnutie, ktoré poskytuje možnosť komunikovať o divadle, o živote, o problémoch, radostiach," povedal Tabaček.

Riaditeľka festivalu Jana Eliášová doplnila, že pred slávnostným otvorením na Mariánskom námestí v Žiline sa uskutoční sprievod bábkarov mestom, ktorý sa začne 22. mája o 17.30 hodine. "Hráme predstavenia v BDŽ, na záhrade bábkového divadla, na Mariánskom námestí, v kultúrnom centre Stanica Žilina-Záriečie a v Labyrinte pri Bábkovom divadle. Súčasťou festivalu sa stáva aj Rosenfeldov palác. Tradičnou súčasťou festivalu je vyhodnotenie súťaže o pôvodný dramatický text pre deti a mládež Artúr," uviedla Eliášová.

"Novinkou je, že tento rok neudelíme cenu Hašterica za tvorivý čin v oblasti bábkového divadla na Slovensku. Chceme nastaviť nové pravidlá a tento ročník bude odrazovým mostíkom. Budeme komunikovať s jednotlivými divadlami, aby sme si utriasli spoločnú predstavu," vysvetlila riaditeľka festivalu.

Člen organizačnej rady a dramaturg festivalu Bábková Žilina 2019 - Živý festival Michal Németh doplnil, že o vizuál tohto ročníka sa postaral dvorný grafik BDŽ Juraj Poliak. "Štrnásť tohtoročných festivalových inscenácií je rozdelených pre široké divácke spektrum. Hráme inscenácie pre deti od dvoch rokov až po dospelácke inscenácie. Ráno uvádzame inscenácie pre deti, poobede to prechádza cez tínedžerov a vo večerných hodinách sú to inscenácie pre 18 plus. Bábkové divadlo skutočne nie je iba pre deti, ale pre všetkých divákov. Pre odvážnych divákov, ktorí nečakajú iba klasickú činohru. Ale sú schopní prijať aj niečo moderné, zaujímavé a odvážne," uzavrel Németh.

Festival podporil Fond na podporu umenia a koná sa pod záštitou Žilinského samosprávneho kraja a mesta Žilina.