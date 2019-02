V posilňovni majú svoje miesto aj sedemročné deti, tvrdí fitness tréner

Vladimír Martinec zdôrazňuje, že ak sa chce, všetko sa dá.

21. feb 2019 o 9:00 Dominika Mariňáková

O cvičení detí, mužských a ženských cieľoch či o nezdravých zložkách stravy Vladimír Martinec je inštruktor I. a II. stupňa so špecializáciou na fitness a výživový poradca. Rodák z KNM sa trénovaniu venuje deväť rokov. V tréningoch kombinuje prvky fitness, TRX systému, sebaobrany, kondičného a silového tréningu. Špecializuje sa na odstraňovanie problémov chrbtice. V rozhovore s ním sa dočítate, či majú podľa neho význam novoročné predsavzatia, s akými cieľmi do posilňovne prichádzajú ženy a s akými muži, či je cvičenie vhodné aj pre deti a aké potraviny by hneď vylúčil z jedálnička. A, naopak, ktoré by v ňom rozhodne nemali chýbať.

Pribudli v januári vo fitku nové tváre?

– Stále pribúdajú nové tváre, tak ako v každom fitku. Ak narážate na novoročné predsavzatia, tie si každý splní podľa toho, čo do ich realizácie vloží. Ak vloží túžbu, tak sa to dá. Ak len nejaký chtíč, tak je to veľká drina. A ak do toho vloží zvedavosť, tak je to o tom, ako dlho ho to bude zaujímať.

Fitnes, kulturistika či crossfit sú odlišné veci a treba to vedieť zosúladiť. Správne zvoliť cviky, jedálniček a správne usmerniť myšlienky. To je veľmi dôležité. Pretože keď človek nebude o sebe premýšľať a bude to robiť len tak, nemá to význam.

Majú takéto predsavzatia význam?

– Každé jedno predsavzatie má svoj význam. Ale, ako som spomínal, ide o to, čo do toho človek vloží. Ak človek túži po zmene, či už výzoru, či zdravotného stavu, na to treba pevnú vôľu.

A prekážkou nie je ani vek, to je len číslo. Chodievajú sem cvičiť mladší aj starší ľudia. Tí starší si skôr uvedomia, čo ich čaká a čo od seba môžu očakávať. Pri voľbe cvikov potom treba dbať na to, ako človek vyzerá, akú má stavbu tela a aký je jeho zdravotný stav. Bez toho sa nepohnem. Zdravie je pre mňa prvoradé.

Chodia k vám aj deti, však?

– Áno. Aj s nimi sa dá cvičiť, ale som rád, keď je tu aj rodič. Trúfnem si cvičiť tak sedem, osemročné dieťa. Chodia sem tri takéto deťúrence a je to neskutočné, majú kopec energie. Treba dieťaťu urobiť šport hrou. Keď ho to baví, urobí hocaký cvik, ktorý mu ukážete. Ďalším veľkým prínosom je, keď sa do toho zapojí samotný tréner.

Aké cviky môžete robiť s deťmi?