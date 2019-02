Až jarná časť ukáže, či sme sa na ňu dobre pripravili, hovorí Pečovský

Žilinskí futbalisti zvládli generálku pred ligou bez inkasovaného gólu.

10. feb 2019 o 10:17 Dominika Mariňáková

Domácu generálku zvládli. Futbalisti MŠK Žilina týždeň pred štartom jarnej časti Fortuna ligy odohrali zápas proti českej druholigovej Jihlave. Pre tú bol duel so šošonmi vyvrcholením sústredenia na Slovensku, ktorého prevažnú časť strávili v Korni.

Pri koncovkách chýbal pokoj i sily

Spokojnejší po stretnutí boli napokon domáci. Ako prvý k tomu prispel Michal Tomič, ktorý v 11. minúte otvoril skóre. V ďalšom priebehu sa ešte viac ráz dostal do sľubných šancí, na gól ich už však nepremenil.

„Viac pokoja a možno aj trošku viac síl,“ zareagoval na otázku, čo chýbalo nevydareným príležitostiam. „Keď som behal hore-dolu, už mi nezostalo toľko síl smerom dopredu. Ale to sa dá ešte dotrénovať. Ešte máme týždeň na to, aby sme popracovali na veciach a aby bolo na ligu pripravené všetko tak, ako má byť.“

Tomič uznal, že český súper Žilinčanov dostatočne preveril: „Hrali veľmi dobre, organizovane. My sme museli viac otáčať hru z jednej strany na druhú, aby sme ich trošku roztiahli. Som veľmi rád, že sme tento zápas zvládli. Pred ligou je to veľmi dôležité.“

Z ihriska odchádzal mladý záložník v 80. minúte ubolený po strete s jedným z protihráčov. „Zrazil som sa s ich stopérom. Dostal som na pravú stranu, do sánky, ale nemalo by to byť nič vážne,“ dodal.

Gólovo sa k nemu v 67. minúte pridal ešte Miroslav Káčer, ktorý po faule na Boženíka premenil nariadený pokutový kop.

Jar ukáže

Bolo ho vidieť i počuť. Viktor Pečovský v sobotu na ihrisku nielenže odbehal slušnú dávku metrov, ale často aj usmerňoval mladších spoluhráčov. Skúsený harcovník bol s ich výkonom, rovnako ako s prejavom celého mužstva, po stretnutí spokojný: „Dnes to bol z našej strany fakt dobrý výkon. Vzadu sme uhrali nulu, dali sme dva góly, mali sme aj viac šancí. Verím, že nás to naštartuje na jarnú časť tak, ako očakávame. Že sme dobre pripravení.“

Na margo mladíkov doplnil: „Od zápasu k zápasu je to lepšie. Pre nich je to zrejme ťažšie, zvyknúť si na mužský futbal. Ale tvrdo na sebe pracujú a v každom zápase potvrdzujú, že majú talent. Dôležité je, aby v tom vytrvali.“

Zo šesť týždňov trvajúcej zimnej prípravy ostáva žltozeleným odkrútiť si posledných zopár dní. V sobotu, 16. februára, ich čaká prvý zápas jari, keď na domácej pôde privítajú úradujúceho majstra z Trnavy. Bude to prvý zo záverečných štyroch duelov základnej časti. Po ňom čaká na najlepšiu šesticu tabuľky nadstavba.

„Zimná príprava nebola také dlhá ako inokedy. Väčšinou to bolo o herných veciach, nie až tak o behaní. Až samotná jarná časť ukáže, či sme sa na ňu dobre pripravili. Ja verím, že áno,“ uzavrel Pečovský.

MŠK Žilina – FC Vysočina Jihlava 2:0 (1:0)

Góly: 11. Tomič, 67. Káčer (pk.).

ŽILINA: Holec - Majdan, Králik, Minárik (80. Moško), Sluka, Káčer (71. Gamboš), Pečovský, Diaz (71. Vallo), Tomič (80. Gerebenits), Boženík (71. Balaj), Holúbek (80. Myslovič).

JIHLAVA: Vejmola - Šefčík (83. Čáp), Chlumecký (76. Tijani), Vedral, Vaculík (61. Novotný), Preisler, Tlustý (61. Šlein), Zoubele (83. Machuča), Šulc (76. Chlumský), Lamin, Javurek (83. Djumovič).