Žltozelení ohlásili prvú zahraničnú posilu

Do tréningového procesu sa zapojila v stredu.

7. feb 2019 o 15:01 Dominika Mariňáková

ŽILINA. Futbalový klub MŠK Žilina dnes informoval o prvej zahraničnej posile tejto zimnej pauzy. Stal sa ňou Gruzínec Luka Lochoshvili.

Ide o dvadsaťročného obrancu, ľaváka a odchovanca Dinama Tbilisi, ktorý je kmeňovým hráčom ukrajinského mužstva Dynamo Kyjev. So Žilinou sa dohodol na hosťovaní do 31. decembra 2019 s následnou opciou.

Prvotné pozitívne emócie

"Po príchode do Žiliny mám iba dobré pocity, zatiaľ sú vo mne pozitívne emócie. Prešiel som si zázemím klubu, prvotný kontakt s trénermi a realizačným tímom na mňa zapôsobil," citoval oficiálny klubový web mladého futbalistu.

Luka Lochoshvili debatoval o žilinskom tíme s ďalším Gruzíncom, Giorgiom Tevzadzem, ktorý pod Dubňom pôsobil donedávna. O MŠK sa podľa Lochoshvileho vyjadroval iba v dobrom.

"Viem, že v Žiline je mladý tím, videl som niekoľko zápasov a hra chalanov sa mi páčila. Ide o mužstvo s perspektívnou budúcnosťou, to je pre mňa dôležité a zavážilo to pri rozhodovaní," dodala nová akvizícia žltozelených. Do tréningového procesu sa zapojila v stredu.

V merku ho mali už dlhšie

Vedenie klubu sa o 20-ročného Gruzínca zaujímalo už v minulosti. Keďže už dlhší čas hľadalo vhodného ľavonohého stopéra, rozhodlo sa pre jeho príchod pod Dubeň.

"Videli sme jeho zápasy, preto sme sa dohodli na ročnom hosťovaní s opciou. Je mladým, talentovaným hráčom, ktorému chceme nechať priestor, aj kvôli príchodu tesne pred štartom ligy. Veríme, že sa adaptuje čo najrýchlejšie. Počas roka sa presvedčíme o jeho prínose pre náš klub a až následne sa definitívne rozhodneme o ďalšom pôsobení," povedal pre klubový web na jeho adresu športový manažér Karol Belaník.

"Po jesennej časti a ukončení spolupráce so Sašom Šušnjarom sme hľadali možnú posilu aj vzhľadom na to, že v "A"-tíme máme iba Filipa Kašu a Martina Králika a zároveň alternatívu v mladých stopéroch ako Ján Minárik a Matej Moško. Myslíme tak aj na to, že v druhej lige máme tím, ktorého čaká náročná jar a bude potrebovať pomoc," doplnil.