Stánkari zo Svätomartinského jarmoku sa ponáhľali domov. Aby stihli voliť

Volebná sobota zastihla predávajúcich aj návštevníkov jarmoku v Tepličke nad Váhom.

10. nov 2018 o 18:50 Dominika Mariňáková

TEPLIČKA NAD VÁHOM. Volebný ruch väčšinu občanov zastihol počas voľnej soboty, podaktorí však aj v tento deň zamierili do práce. Medzi nich patrili aj stánkari na Svätomartinskom jarmoku v Tepličke nad Váhom.

Košikár sa bude ponáhľať domov

Dušan Lučanský z Turian prišiel na jarmok so svojimi výrobkami z prútia či z dreva. Pomedzi rozhovory so zákazníkmi o košíkoch či o vareškách nám prezradil, že sa bude ponáhľať domov.

„Chcem ísť voliť. Nech vyjadrím svoju vôľu,“ hovorí 59-ročný pán. Voľbe primátora a poslancov mestského zastupiteľstva pripisuje veľký význam: „Komunálne voľby považujem za dôležitejšie ako parlamentné, pretože majú väčší dosah na môj život. Predsa len, Bratislava je ďalej ako mestský úrad v Turanoch.“

V minulosti sa mu nie vždy podarilo nachádzať sa v deň volieb v mieste bydliska, v posledných rokoch sa však snaží na to dbať.

„Mal som povolanie, pri ktorom som často bol v zahraničí. Stávalo sa, že som bol mimo republiky, preto som nevolil. Aj kvôli pleteniu z prútov, ktorému sa venujem veľmi dlho, som bol v deň volieb neraz inde. Bolo obdobie, že som sa o komunálnu politiku nezaujímal, väčšinou sa však snažím, aby som to stihol,“ prezradil košikár.

Voliť pôjdu aj lyžiari

Jeden zo stánkov okupovala aj skupinka športovcov z TJ Straník. „Samozrejme, že stíhame odvoliť. Je to naša občianska povinnosť. Okolo piatej skončíme na jarmoku a potom ideme všetci, celá partia, voliť,“ povedala nám Slávka Jurčová.

Spojenie volieb a jarmoku pre nich nebolo komplikáciou, bývajú totiž v Tepličke. Na lokálnosť vsadili aj pri sortimente, ktorý ponúkali: „Zamerali sme sa na niečo špeciálne, varíme tu hriatô a predávame pivo z domáceho pivovaru. Navyše, máme aj nejaké sladké a slané výrobky, ktoré sme sami napiekli. Všetko je na podporu nášho združenia. Sezóny sú v posledných rokoch všelijaké, sme odkázaní na prírodný sneh, tak si musíme nejako pomôcť,“ povedala lyžiarka.

Nad krúžkami na volebnom hárku vraj nebude musieť premýšľať: „Mám jasných kandidátov, či už na starostu, alebo na poslancov. Úzko spolupracujeme s obcou, zapájame sa do rôznych aktivít, ktoré organizuje. Keď potrebujeme nejakú pomoc my, tak je zase obec nápomocná nám.“

Rezbára z Oravy by mrzelo, keby nestihol voľby

Obďaleč mali svoj stánok Maslíkovci z Oravy. Otec a syn, obaja Jozefovia, prišli na jarmok so širokou ponukou výrobkov vyrezávaných z dreva. „Spolu s otcom sa venujeme drevorezbe. Rôznym štýlom, robíme sochy aj obrazy, nie sme zameraní len na jednu vec,“ vysvetlil nám 32-ročný rezbár.

Spojenie jarmoku a volieb privítal: „Je to fajn. Volebná miestnosť je v centre dediny, jarmok takisto. Tí, čo prídu na jarmok, idú aj voliť a naopak. Obec tak môže prilákať ľudí na voľby aj na jarmok.“

Popoludní si však ešte nebol istý, či stihne voľby aj vo svojom bydlisku. „Už viac ráz mi to takto vyšlo. Uvidíme, aká bude situácia, do ktorej tu budeme. Ak budeme stíhať, určite pôjdeme voliť. Ak by sme to nestihli, mrzelo by ma to. Chcem ísť voliť, podľa mňa sú komunálne voľby rovnako dôležité ako tie parlamentné,“ dodal.