Bude to stáť veľa peňazí, prezradil po premiérovom góle Branislav Sluka

V stretnutí Žiliny s Ružomberkom padol aj kuriózny gól.

3. nov 2018 o 20:23 Dominika Mariňáková

Žilinským futbalistom sa momentálne darí. Potvrdili to aj v sobotňajšom stretnutí s Ružomberkom, ktorý zdolali 3:0. Hoci hostia boli najmä v druhej časti hry aktívnejším tímom, efektivita stála na strane žltozelených.

„Pohoda musí byť stále, veď ide iba o šport. Ale teraz sa nám výsledkovo darí. Aj keď herne to v tých druhých polčasoch nie je optimálne, dôležité sú víťazstvá,“ potvrdil dobrú atmosféru v kabíne Jakub Holúbek.

Žolík z lavičky

Strelec druhého gólu naskočil do hry v 68. minúte. Žilinčania vtedy vyhrávali najtesnejším rozdielom vďaka presnému zásahu Róberta Boženíka z nadstaveného času v úvodnom dejstve.

Žolík z lavičky napokon na slovo poslúchol svojho trénera, druhý gól zápasu sám vsietil, na tretí prihral. „Tréner mi pred striedaním povedal, aby sme sa snažili dať druhý gól. Aby sme podporili ofenzívu a vzadu to držali na nulu,“ prezradil Holúbek.

Strelec oslavoval, ostatní hrali ďalej

Na margo svojho gólu, ktorý najskôr videl len on, zatiaľ čo všetci ostatní pokračovali v hre, s úsmevom poznamenal: „Po hlavičke som trošku vybehol za postrannú čiaru a videl som, že lopta je vnútri, že ju (súperov hráč) vykopával zvnútra. Potom som už videl aj postranného, ako beží stredu ihriska. Bol som presvedčený, že je to gól. Oni hrali ďalej, ale to už ja neovplyvním.“

Pripustil, že druhý polčas zo strany MŠK nebol ideálny, dodal však, že futbal sa hrá na góly a dnes rozhodla efektivita. Premiérovým gólom v najvyššej súťaži sa k nej v súboji s Ružomberkom pripojil 19-ročný zadák Branislav Sluka. Asistoval mu naň práve skúsený Holúbek: „Videl som Braňa, dal mi prihrávku a pekne bežal po línii. Tak som mu loptu jednoducho posunul a on chladnokrvne zakončil.“

Premiérový gól ofenzívne ladeného obrancu

Úspešný strelec po zápase neskrýval radosť. „Je to super pocit, som rád, že som mohol dať gól za Žilinu. Prvý a ešte v krajskom derby, ten gól je o to krajší,“ povedal Sluka. Odchovanec MŠK je jedným z mladých hráčov, ktorí v tejto sezóne dostávajú dôveru od trénera Jaroslava Kentoša. V doterajšom priebehu ligovej sezóny jedenásť ráz nastúpil v základnej zostave.

Vo chvíli, ktorá predchádzala strele do siete Ružomberka, dokonca ešte premýšľal o nahrávke: „V prvom rade som obranca, ale určite som ofenzívne ladený. Najskôr som to chcel dať pod seba, ale nikto tam nebol. Tak som si povedal, prečo nevystreliť... som rád, že to tam padlo.“

Napokon z toho bol premiérový gól. Sluka s úsmevom zareagoval na otázku, na koľko ho vyjde otvorenie streleckého účtu v kabíne: „Bude to stáť veľa peňazí.“