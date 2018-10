Navštívili sme výrobu žilinskej tresky

Je len málo jedál, ktoré sa spájajú so Žilinou tak silno ako naša domáca treska v majonéze. Pozývame vás pozrieť sa do závodu na Hviezdoslavovej ulici, kde sa treska vyrába nepretržite už 64 rokov.

To, že treska tu bola už za „socíku“, vedia všetci skôr narodení Žilinčania. Receptúru na tresku v majonéze, tak ako ju poznáme dnes, vynašiel v roku 1954 bratislavský kuchár a cukrár Július Boško.

Generálny riaditeľ Ryba Žilina nás previedol výrobou tresky v majonéze. (zdroj: RYBA ŽILINA)

„Tento šalát sa najskôr nazýval treska v remuláde. Štátny podnik Ryba ju začal vtedy vyrábať naraz vo všetkých svojich závodoch, teda aj v tom našom, žilinskom, kde fungovala produkcia už od roku 1924,“ vysvetľuje Michal Britvík, generálny riaditeľ Ryba Žilina, v súčasnosti najväčšieho výrobcu tresky v majonéze na Slovensku. Mesačne vyprodukuje žilinský závod až 250 ton tejto špeciality.

Za socializmu sa jedlo treska s rožkom stalo doslova národným a tento prívlastok má dodnes. Počas bývalého režimu sa chodilo na tresku do špecializovanej siete predajní, kde ste si mohli kúpiť váženú tresku balenú do novín alebo voskových pohárov. Je zaujímavé, že treska sa udomácnila iba na Slovensku. U našich susedov prerazila len po Ostravu, kde pracovalo veľa baníkov zo Slovenska.

Čo všetko treska obsahuje? Možno budete prekvapení...

Do tohto šalátu sa používa výhradne mäso tresky aljašskej. „Treska do nášho produktu sa loví v lokalite medzi severnou Áziou a Amerikou a spracováva sa výhradne na mori, hneď po výlove. Ide o metódu okamžitého zmrazenia, tzv. sea frozen. To zaručuje najvyššiu kvalitu suroviny. Sme jediná slovenská spoločnosť, ktorá spolupracuje s takou veľkou firmou patriacou k top hráčom v love a predaji rýb,“ prezrádza Michal Britvík.

Filety tresky aljašskej prichádzajú do Žiliny v takýchto zamrznutých blokoch. (zdroj: RYBA ŽILINA)

Treska prichádza do závodu najskôr v zamrznutých blokoch celých filiet mäsa, ktoré po postupnom rozmrazení prechádza procesom varenia. Tu vstupuje do súhry chutí zelenina - nasekaná cibuľa, špeciálnou technológiou spracované uhorky, na kocky nakrájaná mrazená a blanšírovaná mrkva a kvaka, ktorou pred dvomi rokmi nahradili zahusťovadlá.

„Zelenina starých mám“ kvaka, nazývaná aj turín, sa stala v žilinskom závode zdravšou alternatívou bežne používaných zahusťovadiel tresky. (zdroj: RYBA ŽILINA)

„Okrem toho, že je zdravá, má pomerne vysoký obsah sušiny, čo využívame ako výrobný benefit,“ vysvetľuje prítomnosť kvaky v treske generálny riaditeľ. Uvarené mäso a zelenina sa postupne zmiešajú s majonézou, ktorú v žilinskom závode sami vyrábajú.

Tu sa premiešava zmes rybieho mäsa, majonézy a marinovanej zeleniny predtým, než sa začne napĺňať do téglikov. (zdroj: RYBA ŽILINA)

Možno sa pýtate, je možné nájsť v treske aj zdravotné benefity? „Vďaka rybiemu mäsu a zdravému repkovému oleju v majonéze je naša treska bohatá na omega – 3 mastné kyseliny. Jej konzumáciu prijímame v prirodzenej forme jód i selén. Výhodou je tiež, že neobsahuje lepok ani laktózu,“ hovorí Michal Britvík a dodáva, že Ryba Žilina bola prvým výrobcom tresky na Slovensku, ktorý v roku 2015 vypustil z receptúry umelé sladidlá a zredukoval umelé konzervanty na nevyhnutné minimum.

Týmto „kolotočom“ prejde každý jeden téglik tresky. (zdroj: RYBA ŽILINA)

Navyše, žilinská Treska Exklusiv so 45-percentným podielom rybieho mäsa má v porovnaní s viacerými bežnými potravinami (ako napr. vianočka, stredne tučné hovädzie mäso, kuracie mäso s kožou, šľahačková smotana, parmezán, či spišské párky) podľa výsledkov laboratórneho rozboru dokonca aj menej cholesterolu.