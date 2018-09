Mikšovský most uzavreli, majiteľ opravu neplánuje

Cez lávku medzi Predmierom a Mikšovou prechádzajú ľudia aj naďalej.

20. sep 2018 o 7:53 Dominika Mariňáková

Po asfaltovej ceste na okraji Predmiera ide nákladné auto so seneckou poznávacou značkou. V miernom kopčeku, vedúcom k lávke, známej ako Mikšovský most, zrazu zastaví a následne začne cúvať. Cez most neprejde, od polovice augusta je oficiálne uzavretý.

Lávka, spájajúca obec Predmier s Mikšovou, mestskou časťou Bytče, funguje od roku 1993, kedy bola skolaudovaná. Využívali ju nielen obyvatelia spomínanej obce a mestskej časti, ale aj občania zo širšieho okolia. Výrazne totiž skracovala cestu ľuďom, ktorí pracujú v miestnom servisno-montážnom závode.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Zlý stav mostovky či hrdzavejúca konštrukcia

„Prechádzalo tadeto veľmi veľa áut. V závode pracuje 650 ľudí, ráno sa tu čakalo aj desať minút. Most je totiž dostatočne široký len pre jedno auto,“ vysvetľuje Štefan Klus, zástupca starostu obce Predmier.

Aj on lávku často využíval, na opačnom brehu bývajú jeho známi: „Mám kamarátov v Mikšovej, prešiel som štyri kilometre a bol som u nich. Teraz prejdem tak trinásť kilometrov, trvá mi to dlhšie.“ Obchádzka vedie cez mesto Bytča.

Prečítajte si tiež: Výstavba tunela Višňové výrazne mešká. Dôvody sú neznáme

Lávka je v katastri mesta, patrí však Slovenskému vodohospodárskemu podniku (SVP). Ten ju počnúc 15. augustom uzavrel pre nevyhovujúci stav na dobu neurčitú.

„SVP objednal v júni 2018 odborný posudok, zameraný na identifikáciu technického stavu lávky. Výsledok posudku definuje technický stav konštrukcie ako havarijný a neschopný prevádzky. Ako najzávažnejšie nedostatky posudok označil stav drevenej mostovky, stav niektorých kotviacich prvkov a taktiež postupujúcu koróziu samotnej konštrukcie lávky,“ informoval MY Žilinské noviny Marián Bocák, hovorca tohto štátneho podniku.

Prenajmú len združeniu

Prípadom sa od jeho začiatku zaoberajú pracovníci mestského úradu v Bytči. Mesto chcelo lávku získať do prenájmu a následne investovať do jej opravy. Momentálne tak učiniť nemôže, pretože nie je jej vlastníkom.

„Slovenský vodohospodársky podnik jednoznačne trval na tom, že nám most môže dať do správy iba pod podmienkou, že vstúpime do združenia s okolitými obcami, ktorých sa to týka. Ide o obce Predmier, Maršová, Rašov a v podstate aj o Hvozdnicu a Štiavnik,“ hovorí Alžbeta Kramarová, prednostka MsÚ Bytča.