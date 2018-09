Primátor Žiliny sníva sen o bezplatnej doprave. Bude MHD zadarmo?

Mesto by muselo pridať dopravnému podniku 2,4 milióna eur.

10. sep 2018 o 20:50 Branislav Koscelník

Do zastupiteľstva ide ešte raz návrh na zavedenie bezplatnej MHD v Žiline. (Zdroj: BRANISLAV KOSCELNÍK)

ŽILINA. „Je to hanebné.“ Také boli posledné slová primátora Igora Chomu, keď po takmer hodinovej diskusii na júnovom zasadnutí zastupiteľstva poslanci odmietli návrh bezplatnej mestskej hromadnej dopravy.

Za opatrenie, ktoré nemá na Slovensku obdobu, vtedy hlasovali deviati poslanci. Rovnako deviati boli proti a šiesti sa hlasovania zdržali.

Primátor sa však svojho sna nechce len tak vzdať. Poskytnúť mestskú hromadnú dopravu pre všetkých obyvateľov, ktorí majú v Žiline trvalý pobyt a nemajú žiadny dlh voči mestu ani dopravnému podniku, bol jedným z najvýznamnejších predvolebných sľubov Igora Chomu.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Ďalší pokus

Do septembrového zastupiteľstva tak ide identický návrh. Ak by sa primátorovi podarilo presvedčiť viac poslancov, ako pri poslednom hlasovaní, Žilinčania by si nemuseli lístky na MHD kupovať od začiatku budúceho roka.

Prečítajte si tiež: Staré žilinské trolejbusy nenašli nových majiteľov. Skončia v šrote

„Ak máme niekde využiť dane, ktoré prichádzajú do mesta čo najefektívnejším spôsobom, je to tam, kde ich využije čo najviac ľudí. A nič nie je tak využívané ako MHD,“ obhajuje Igor Choma svoj zámer.

Od opatrenia očakáva, že prinúti Žilinčanov poctivejšie platiť mestské dane a poplatky, napríklad za komunálny odpad. Argumentuje aj tým, že počet obyvateľov Žiliny, ktorý každoročne klesá, by sa mohol stabilizovať a začať rásť.

Najdôležitejší je však ekologický rozmer. Hovorí o motivácii nechať svoje autá doma a namiesto nich cestovať po meste autobusmi alebo trolejbusmi.

„Mestá sú, podľa môjho názoru, v prvom rade pre ľudí a nie pre autá, pretože koľko áut si do mesta pustíme, toľko problémov s nimi budeme musieť riešiť, respektíve už riešime. Nikto nepoprie, že je potrebné chrániť si naše mesto a snažiť sa o obmedzovanie počtu áut v jeho centre,“ vysvetlil Choma.

Priority sú inde

Kritici hovoria o tom, že pre bezplatné cestovanie ešte nedozrel čas. Radnica by mala aktuálne hasiť oveľa väčšie problémy. Viacerí poslanci apelovali na mesto, aby najskôr zabezpečilo čistotu verejných priestranstiev, kosenie, budovanie nových detských ihrísk, smerovalo investície do bezpečnosti a poriadku, či na vyššiu podporu športu a kultúry.

Návrh ráta s tým, že už v budúcom roku by museli priplatiť dopravnému podniku z mestskej kasy 2,4 milióna eur na zabezpečenie bezplatnej dopravy. Kým oponenti hovoria o tom, že mesto na takéto výdavky v súčasnej ekonomickej kondícií nemá, primátor je presvedčený o opaku.

„Ak tvoríme prebytky na úrovni štyroch až ôsmich miliónov eur každý rok, tak dva milióny sa v rozpočte rozhodne dajú nájsť. Benefitov bezplatnej MHD je naozaj veľa a som presvedčený, že stojí za to bojovať i naďalej," uzavrel Igor Choma.