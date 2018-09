Na Námestí Andreja Hlinku vysadia vysoké stromy

Kým architekti už majú o budúcej podobe Námestia Andreja Hlinku jasnú predstavu, rekonštrukcia centrálnej zóny nie je ešte na žilinskom Mestskom úrade témou dňa.

5. sep 2018 o 8:55 Branislav Koscelník

ŽILINA. Hlinkovo námestie v centre Žiliny obopne aleja desať metrov vysokých platanov. Počíta s tým víťazný architektonický návrh štúdia Labak, ktorý už dnes má konkrétnejšiu podobu spracovanú v urbanisticko-krajinárskej štúdii.

Ak sa raz plány z papierov dostanú do reálnej podoby, celé námestie sa výrazne zmení. Nebude to veľký otvorený a v lete prehriaty priestor, ale zatienená plocha, ktorá nadviaže na vedľajší Park SNP.

Námestiu bude dominovať vegetácia. Do kruhu tu vysadia dva rady osem až desať metrových platanov s obvodom kmeňa minimálne 35 centimetrov. Koruna sa začne vetviť vo výške päť metrov. Pohyb ľudí pod konármi stromov tak bude možný bez obmedzení.

Zelená strecha

Autori návrhu si od takéhoto riešenia sľubujú viac priestoru na námestí a lepšiu mikroklímu.

„Výmena nízkych foriem pôvodných stromov za vysoké a vyvetvené stromy s podjazdnou výškou päť metrov umožňuje podľa potreby využiť práve priestor pod korunami stromov, čo sa doteraz nedialo. Počas všedných dní tak môžu obyvatelia užívať komfort prírodných slnečníkov a počas konania spoločenských akcií bude k dispozícii väčšia kapacita pre divákov,“ predstavil riešenie Michal Marcinov zo štúdia Labak a aleju prirovnal k zelenej streche.

Podotkol, že tienením a odparovaním vody cez listy budú podmienky na námestí prirodzenejšie a ľudia sa tam radi zastavia a posedia. Architekti mysleli aj na to, aby dvadsaťšesť mohutných stromov nezatienilo pohľad na Katedrálu najsvätejšej trojice a Mestské divadlo. Kruhová aleja bude pod farskými schodmi prerušená a ikonický pohľad na kostol z Národnej ulice zostane zachovaný.

Trojročná príprava

Autori architektonického návrhu si sú vedomí, že riešenie nebude lacné. Pripraviť a doviezť vysoké platany bude navyše aj technicky náročné. Podľa ich požiadaviek sa koruna začne rozvetvovať vo výške päť metrov.

„Tieto otázky sme konzultovali so zástupcom dodávateľa stromov z Nemecka, ktorý uviedol že, predpríprava na vysokokmeň od päť metrov trvá približne dva až tri roky pri veľkých stromoch. Prvý rok, sa robí výber správnych kandidátov a rez bočných konárov plus hojenie rán. Druhý rok úprava plus hojenie rán. Tretí rok môže byť transport,“ opisuje zistenia Michal Marcinov.

Najskôr Sad SNP

Pri obnove námestia ide radnica jednoduchšou cestou. Najskôr chce začať práce v Sade SNP, ktoré nebudú také náročné. Až po nej príde na rad samotné Hlinkovo námestie. Na radnici sa ešte otázkou technickej a finančnej náročnosti návrhu z dielne Labaku nezaoberajú.

„Keďže iniciatíva ešte nie je v tomto štádiu, je predčasné riešiť pôvod stromov a finančné náklady na ich výsadbu. V dohľadnej dobe sa bude mestský úrad zaoberať aj samotným námestím,“ oznámil Pavol Čorba z komunikačného odboru.

Úrad už vypísal v prípade modernizácie Parku SNP výzvu na vytvorenie dokumentácie pre územné rozhodnutie. Ale ani v prípade najstaršieho žilinského parku s hudobným pavilónom a fontánou ešte nie je isté, kedy zmení svoju podobu.

Nová budova TIK i nové záchody

Návrh rekonštrukcie Námestia Andreja Hlinku ráta aj s inštaláciou fontány bez bazéna, ktorá by mala pozostávať zo sústavy 21 napeňovacích trysiek. Na námestí osadia nové nádoby na komunálny odpad a separovaný zber, lavičky bez operadiel a stojiská pre bicykle.

Návrh novej fontány. (zdroj: VIZUALIZÁCIA LABAK)

„Objekt turisticko-informačnej kancelárie s verejnými WC navrhujeme oproti súčasnej polohe posunúť smerom severovýchodne pod koruny stromov. Verejné toalety budú na úrovni terénu pre zabezpečenie bezbariérovosti.“

Okrem platanov zostane uprostred Hlinkovho námestia aj jeden ihličnan. Vysoký strom, ktorý sa každý rok pred Vianocami rozžiari, zostane aj v novej koncepcii ako vianočný stromček.