Proti diviakom na Hájiku chcú nasadiť elektrinu

Stratégia boja proti diviačej zveri obsahuje viacero opatrení.

27. apr 2018 o 8:12 Branislav Koscelník

ŽILINA. Do boja proti diviakom v okolí Hájika chcú mestskí poslanci využiť úplne nový prostriedok. Okolo sídliska by mal vyrásť viac ako kilometer dlhý elektrický ohradník.

Diviaky trápia žilinské sídlisko Hájik a jeho okolie už niekoľko rokov. Samospráva už na divoké zvieratá skúšala hocičo. Vybudoval sa tisícmetrový plot pozdĺž sídliska, zorganizovali sa poľovnícke akcie zamerané na odstrel diviakov i niekoľko brigád na odstránenie krovín. Aby sa ľudia chránili pred nájazdmi diviačej zveri do záhrad, spevňujú si ploty a inštalujú pachové odpudzovače.

„Bolo ich tu asi dvadsať. Skúšame ich zastaviť týmito chemickými prípravkami. Vraj zaberajú,“ posťažoval sa správca jedného z priemyselných areálov v Závodí.

Aj napriek opatreniam sa diviaky v nočných hodinách bežne pohybujú po žilinských uliciach a sídliskách. Okrem Hájika komplikujú život obyvateľom Závodia, Bánovej, ale aj Žilinskej Lehoty, Bytčice a Trnového. Na sociálnych sieťach sa množia informácie o stretnutiach s divokým zvieraťom. Sú stále smelšie a postupne prenikajú hlbšie k centru mesta a na miesta, kde predtým nikdy neboli.

Poslanci Branislav Delinčák, Martin Kapitulík a Peter Durmis prichádzajú s riešením, ktoré sa ešte v Žiline nevyskúšalo. Elektrický ohradník je podľa poľovníkov jedným z najúčinnejších opatrení, aby sa zabránilo pohybu diviačej zveri v obývaných zónach.

Osemsto metrov dlhý plot by mohol prechádzať lúkou od Kvačalovej ulici medzi Hájikom a záhradkárskou oblasťou.. Z druhej strany by sídlisko chránil dvestometrový úsek pri Hôreckej ceste. Oba by sa napojili na existujúci plot, ktorý postavili okolo najmladšieho žilinského sídliska práve v boji prsti diviakom. Na dvoch miestach, na ktorých by ohradník križoval chodník, osadia ohradníkovú bránu.

Výstavba plota bude stáť viac ako 5-tisíc eur. Investíciu zaplatí mesto. Výstavbu, ale aj údržbu bude mať na starosti poľovnícke združenie Hubertus.