VIDEO: Porazil horúčavy aj súperov. Peter Sagan triumfoval v 4. etape pretekov Tour Down Under

Víťazstvo ho vynieslo do čela priebežného poradia aj bodovacej súťaže.

19. jan 2018 o 9:33 SITA

VICTOR HARBOR, ŽILINA. Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu Bora-Hansgrohe sa stal víťazom 4. etapy na cyklistických pretekoch Tour Down Under, úvodnom podujatí prestížnej série WorldTour v sezóne 2018 v Južnej Austrálii.

Sagan triumfoval v koncovke etapy na trase Norwood - Uraidla (128,2 km), keď v záverečnom špurte zdolal Juhoafričana Daryla Impeyho (Mitchelton-Scott) a Španiela Luisa Leóna Sáncheza (Astana). Cyklistom počas etapy znepríjemňovalo život horúce počasie, teploty miestami dosiahli až úroveň

neuveriteľných 45 °C.

Sagan po prvý raz zaútočil v zjazde približne 2-3 km pred cieľom, keď sa mu podarilo natiahnuť vyše 30-člennú skupinu, ktorá tvorila čelo pelotónu. Cyklisti útočiaci na celkový triumf na TDU ho síce po niekoľkých stovkách metrov dostihli, ale krátko pred cieľom Slovák jazdiaci v dúhovom drese majstra sveta udrel po druhý raz. Tentoraz si výborne načasoval záverečný útok, vyviezol sa za Juhoafričanom Impeyom a na páske ho zdolal o takmer celú dĺžku bicykla. Tím Bora-Hansgrohe môže tešiť aj piata priečka Jaya McCarthyho, ktorý zostal v hre o celkový triumf.

Víťazstvo s poradovým číslom 102

Sagan po prvý raz v kariére ovládol etapu na pretekoch Tour Down Under a premiérovo sa na tomto podujatí oblečie do okrového dresu lídra celkovej priebežnej klasifikácie. Vďaka bonifikačným sekundám vedie o 2 s pred Impeyom a 9 s pred kolegom z tímu McCarthym. Slovenský cyklista sa s 51 bodmi dostal aj na čelo bodovacej súťaže. Trojnásobný a úradujúci majster sveta Sagan v tomto roku vyhral už aj kritérium People´s Choice Classic, ale keďže táto súťaž nemala oficiálny charakter, do celkového zoznamu jeho triumfov na ceste by sa nemala rátať. V Uraide teda Sagan celkovo v kariére získal víťazstvo s poradovým číslom 102.

video //www.youtube.com/embed/W_01K3BtNMI



"Toto víťazstvo je pekné, samozrejme, predtým som však vyhral aj kritérium. Je skvelé pre preteky a ich organizátorov, že každý deň máme iného víťaza. Bolo veľmi teplo, ale spomínam si, že pred piatimi rokmi na pretekoch Okolo Kalifornie v Palm Springs bola ešte väčšia páľava. Dvaja jazdci tam dokonca spadli z bicykla. To bolo zlé...," uviedol Peter Sagan v rozhovore pre twitterové konto podujatia Tour Down Under. K taktike v úspešnej etape na webe svojho tímu Bora-Hansgrohe podotkol: "V stúpaní pred cieľom som sa snažil udržať v prednej skupine približne 25 cyklistov a potom zaútočiť v pravý moment."



Na otázku, ako vidí svoje vyhliadky na celkový triumf pred sobotňajšou náročnou etapou s horským charakterom, odpovedal: "Som teraz v okrovom drese, ale sme tu v tíme najmä pre Jaya McCarthyho. On je doma, sú to pre neho veľké preteky. Zajtra to zrejme bude celkom iný príbeh ako dnes. Čakajú nás oveľa ťažšie stúpania."

Patxiho Vilu potešil tímový duch aj Saganov výkon