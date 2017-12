Minúta po minúte: Stretnutie so župankou Erikou Jurinovou

Osem krajov, osem županov osem diskusných podujatí s názvom Stretnutie so županom. Pokračujeme v Žiline.

14. dec 2017 o 23:38 Michal Trško, František Ujházi, Dominika Mariňáková, Magdaléna Paluchová

Županka Erika Jurinová na podujatí MY s vami.(Zdroj: FRANTIŠEK UJHÁZI)

Týždenníky MY vydavateľstva Petit press a.s. pripravili sériu diskusných fór pod názvom Stretnutie so županom.

Druhé stretnutie sa začne v piatok 14.12. 2017 za účasti predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej v Žiline.

Diskusiu bude moderovať redaktor MY Žilinských novín Branislav Koscelník. Máte otázku na županku? Pošlite nám ju teraz mailom na adresu michal.trsko@petitpress.sk

Témy Stretnutia so župankou v Žiline

Vízia života v kraji

Duálne vzdelávanie

Regionálny rozvoj a investície

Rozvoj dopravy a stavebníctva v kraji

Stretnutie so župankou minútu po minúte

12:30 Ďakujeme za pozornosť. Minútu po minúte zo Stretnutia so župankou sme ukončili.

12:24 Prítomní sa opakovane vracajú k téme školstva a problematike duálneho vzdelávania. Milan Válek, riaditeľ Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste, vyjadril obavu nad tým, že aj keď žiakov zapojíme do duálneho systému vzdelávania, školy pociťujú deficit kompetentných učiteľov, ktorí by boli zároveň odborníkmi vo svojej oblasti: ,,Nájsť dobrého elektrotechnika, ktorý je vzorom pre žiakov, je problém." Duálny systém je podľa riaditeľa zároveň vhodný len pre spoločnosti, ktorým nevznikne riziko škody, ak žiakov príjmu. Zároveň zatiaľ neexistuje motivácia, aby odborníci z firiem prišli učiť do škôl.

12:15 Ján Majerský reagoval na otázky z publika o problematike stavebného zákona.

Diskutujúci počas stretnutia MY S VAMI v Žiline. (zdroj: FRANTIŠEK UJHÁZI)

12:10 Otázku o financovaní stredných škôl položil poslanec Žilinského samosprávneho kraja Martin Kapitulík. ,,Na 25 žiakov bude 25-ktát normatív, škola môže zobrať do triedy aj tridsať žiakov, na zvyšných päť nedostane normatív. Plán výkonov väčšinou župa urobí dobre,“ odpovedal Michal Bartók. Problémom financovania podľa Bartóka môže byť vtedy, ak poslanci na zastupiteľstve navrhujú navýšenie tried.

11:57 ,,Ponúkame župe spoluprácu. Osobne som presvedčený, že sláva miestnych akčných skupín ešte len príde. Tlak zo strany Európskej komisie je omnoho väčší, pretože vidia, že ak príde tlak na potreby priamo od ľudí a nie od ministerstva, tak sa veci dajú vyriešiť oveľa adresnejšie," dodal Horvát.

11:55 ,,Ak máme osem schválených akčných skupín, tak oni zastupujú takmer 60 percent obyvaveľov kraja. Ak by sme našli priestor a vedeli by sme pracovať aj v územiach, ktoré neboli schválené, tak sa dostávame k úžasným číslam, keď je viac ako 80 percent obyvateľov zastrešených miestnymi akčnými skupinami. Ak ŽSK prejaví záujem, miestne akčné skupiny môžu byť zaujímavým partnerom pri získavaní informácii z regiónov," povedal Horvát.

11:50 Miestna akčná skupina dostala na úvod svojej činnosti grant viac ako milión eur pre územie, ktoré má viac ako 50-tisíc obyvateľov. Miestna akčná skupina dokáže pripraviť podmienky na možnosti, ktoré prinesú veľa muziky za málo peňazí, povedal Rastislav Horvát.

Počas najbližších mesiacov pripravia výzvy a umožnia ľuďom v regióne čerpať financie na svoje projekty.

Zľava: Rastislav Horvát, predseda Miestnej Akčnej Skupiny Dolný Liptov a Michal Bartók, riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (zdroj: FRANTIŠEK UJHÁZI)

11:45 Do diskusie sa zapojil Rastislav Horvát, predseda Miestnej Akčnej Skupiny Dolný Liptov. Miestna akčná skupina je založená na tom, že sa na nejakom území a na partnerskom základe stretne komunita ľudí: ,,Všetci chceme tak trochu zobrať zodpovednosť, poďme si povedať aké máme možnosti naše problémy riešiť. Začali sme objavovať ľudí o ktorých by sme predtým nevedeli povedať, že aj u nás dokážu vytvárať neuveriteľné veci. Máme potenciál ľudský, ale možno aj finančný. Žijú tu aj ľudia, ktorí by radi zafinancovali dobrú vec."

11:38 Otázka do diskusie znela, čo má školy a podniky motivovať aby sa do systému duálneho vzdelávania zapájali. Michal Bartók povedal, že zákon je v tomto prípade nešťastne nastavený, skôr demotivujúco. ,,Sme pripravení zamestnať obrovské kvantum ľudí, ak sa nám otvoria možnosti duálneho vzdelávania," povedal na to Ivan László, generálny riaditeľ Arriva Slovensko.

11:20 Jedným z najväčších problémov v tejto oblasti však je, že školy, ktoré sú zapojené do tohto systému, dostávajú od štátu menej peňazí.

11:18 Dôležitú úlohu v tomto systéme zohráva župa, pretože určuje plány výkonov škôl i to, koľko tried môže tá-ktorá škola otvoriť. Zamestnávatelia môžu uviesť, čo potrebujú a župa komunikuje so školami, aké majú kapacity.

Zľava Michal Bartók, riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, županka Erika Jurinová a moderátor Branislav Koscelník. (zdroj: FRANTIŠEK UJHÁZI)

11:14 Druhý blok diskutujúci začali témou duálneho vzdelávania. Michal Bartók, riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania potvrdil, že Žilinský samosprávny kraj má spoločne s Trenčínom poprednú pozíciu v oblasti duálneho vzdelávania. Škola má na starosti teoretickú časť, zamestnávateľ sa postará o praktické vzdelávanie. Najväčšou výhodou tohto systému je, že vzťah študenta s firmou sa buduje tri či štyri roky. Po týchto rokoch z neho vychádza pripravený zamestnanec, ktorý pozná prostredie a môže okamžite naskočiť do pracovného procesu.

11:08 Priestor dostali aj otázky z pléna či od čitateľov. Patríciu Závadskú zaujímalo, v čom sa dá nadviazať na bývalé vedenie župy.

Erika Jurinová: "Hlavne rozbehnuté veci. Europrojekty by bol hriech zastavovať, zbytočne by sme prišli o peniaze. Avšak, planetárium je veľkým projektom, je v ňom 40 miliónov eur a myslím, že máme v kraji dôležitejšie veci na vyriešenie.“

11:03 "Najzásadnejšou vecou z pohľadu diaľníc je, aby ich pripravovali kompetentní ľudia v štátnych službách,“ uviedol Ján Majerský.

10:58 Ján Majerský: Na Kysuciach máme most vo výše 95 metrov, európsky unikát. Postavili ho naši stavbári a prišli sa naň pozrieť odborníci z Nemecka. Máme tu aj pozitívne veci, aj o nich treba hovoriť."

10:55 Stavebníctvo v Žilinskom samosprávnom kraji je podľa Jána Majerského z hľadiska objemu produkcie po Bratislavskom kraji hneď na druhom mieste. Stavebníctvo má podľa neho v kraji dobrú pozíciu a stojí na dobrých historických základov. Žilinský kraj poskytuje výbornú príležitosť pre stavbárov.

Zľava: Lászlo Ivan, generálny riaditeľ Arriva Slovensko a Ján Majerský, člen Prezídia Zväzu stavebných podnikateľov SR, generálny riaditeľ Proma s.r.o. (zdroj: FRANTIŠEK UJHÁZI)

10:51 Ján Majerský, člen Prezídia Zväzu stavebných podnikateľov SR, generálny riaditeľ Proma s.r.o., načal aj tému stavebníctva. Uviedol, že dôležité je, aby boli stavebné aktivity podporené vytvorením vhodných podmienok a funkčnými zmenami v legislatíve.

10:45 Lászlo Ivan, generálny riaditeľ Arriva Slovensko: "Naše autobusy v rámci tohto kraja dosahujú nadpriemernú úroveň, k dopravnej infraštruktúre patria aj autobusové stanice. Za posledné roky sme opravili všetky stanice, napríklad v Ružomberku, v Námestove, v Liptovskom Mikuláši a iné. Cestujúci budú mať komfortnú situáciu, môžu nastupovať a presúvať sa až do cieľa svojej cesty. Doprava sa stala sexi témou počas technologizácie dopravy. Už teraz máme pracovné miesta, ktoré predtým neexistovali. Tie práve zabezpečujú presnosť dopravy."

Lászlo Ivan zároveň uviedol, že cieľom je, aby autobusová a železničná stanica boli pri sebe.

10:43 Erika Jurinová: "Problém integrácie je rôznorodosť kompetencií. Keď do toho vstupuje národná spoločnosť aj súkromné spoločnosti, neexistuje iná cesta ako partnerstvo, každý by sa mal podieľať na riešení situácie."

Zľava: Moderátor diskusie Branislav Koscelník a Lászlo Ivan, generálny riaditeľ Arriva Slovensko. (zdroj: František Ujházi)

10:39 Lászlo Ivan, generálny riaditeľ Arriva Slovensko: "Najdôležitejšie je zladiť cestovné poriadky. Ak človek vie, že vyrazí autobusom na autobusovú stanicu, vie, že ho vlak počká, má bezpečný pocit."

10:35 Ján Marosz upozorňuje najmä na praktické využitie a zladenie jednotlivých druhov dopravy: "VÚC objednáva autobusovú dopravu, straty vykrýva, je z toho určitá forma biznisu.

Šéf dopravy kraja v Prešove na jednej diskusii povedal, že azda si kompetentní nemyslia, že z prešovského kraja budú autobusmi navážať ľudí na naše vlaky. Toto je veľa praktických vecí, ktoré treba riešiť."

Ján Marosz, poslanec NR SR. (zdroj: František Ujházi)

10:31 Výzvou pre župu je aj prepojenie jednotlivých regiónov ŽSK z hľadiska cyklistickej dopravy.

10:27 Slova sa ujal Ján Marosz, poslanec NR SR a odborník na dopravu: "Máme skvelý dopravný tím, s ktorým si trúfame pohnúť dopravu. Županka nepostaví diaľnicu do Kysuckého Nového Mesta, ale čo môže urobiť je, dobrou politikou zjednotiť objednávateľov dopravy. Vlaky objednáva štát, autobusy župa. Problémom dopravy je dezintegrácia dopravy – chodia nám poloprázdne vlaky a autobusy. Stihli sme sa už zaoberať analytikou. Odporúčanie ľuďom: musíme odbremeniť dopravu. Jeden vlak sa rovná desiatim autobusom. Treba to s objednávateľmi dopravy riešiť."

10:24 Veľkým problémom Žilinského samosprávneho kraja je už dlhší čas dopravná situácia. Ako však uviedol moderátor Branislav Koscelník, županka nemá v plnej kompetencii riešenie týchto problémov, ŽSK totiž nemá v správe diaľnice a cesty prvej triedy.

Erika Jurinová: "Ľudí najviac trápia cesty a zdravotná starostlivosť. V prvom rade sa budeme snažiť o mapovanie stavu a najhorších úsekov. Pri kampani sme vnímali nešťastné reči, ako ľudí Žilina zabúda. Prostriedkov je dosť, ešte nie je vyčerpaný úver na obnovu ciest."

10:19 Erika Jurinová prezentovala aj snahu o spravodlivejšie financovanie verejných a neverejných zariadení. Aj neverejným zariadeniam totiž župa poskytuje príspevok a takýmto spôsobom sa dá táto oblasť ovplyvniť. Verejné zariadenia však sú o krok popredu v tom, že čerpajú eurofondy a obnovujú sa. "Toto musím kvitovať bývalému vedeniu, veľa zariadení je zrekonštruovaných, opravených. Aj napriek tomu, že niektorí záujemcovia dostali zákaziek viac ako bolo obvyklé," uviedla.

10:16 Novozvolená županka sa vyjadrila aj k sociálnej problematike: "Pobytové služby sú v žilinskej župe zvládnuté. Sú opravené budovy, v ktorých sa tieto služby poskytujú. Každoročne sa týmto zariadeniam schvaľuje dotácia navyše, aby mohli fungovať, táto oblasť je pokrytá relatívne dobre."

10:13 Aktuálne kroky v rámci svojho pôsobenia Erika Jurinová komentovala takto: "Teraz riešime komisie, v pondelok máme prvé riadne zastupiteľstvo, včera sme mali grémium, kde sme sa slušne dohodli. Stretli sme sa s dobrými aj horšími odozvami, nie všetkým sa dá vyhovieť. Dáme si pozor, aby zmluvy, ktoré budú dopísané, boli transparentné."

10:08 Županka uviedla, že od nástupu do funkcie bola okamžite hodená do vody, úrad aj naďalej funguje plynule ďalej. Jednou z prvých vecí bolo stretnutie s členmi župného zastupiteľstva, ktorým prezentovala ciele a priority, ktoré by mali byť dosiahnuté.

Diskusné fórum Stretnutie so župankou v Žiline. Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová a moderátor Branislav Koscelník. (zdroj: František Ujházi)

10:00 Riaditeľ divízie týždenníkov Milan Mokráň privítal účastníkov a zablahoželal novej žilinskej županke k zvoleniu do funkcie, moderátor diskusie Branislav Koscelník následne predstavil hostí diskusie.

9:50 Dnešné stretnutie so župankou je druhé zo sérií diskusií so županmi, ktoré postupne prebehnú vo všetkých krajoch. Diskusiu bude rozdelená do dvoch blokov.

V prvom bloku o doprave, stavebníctve a dopravnej obslužnosti v kraji sa ujme slova predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová. Nasledovať bude priestor pre otázky a po nich témy duálneho vzdelávania a regionálneho rozvoja z pohľadu miestnych akčných skupín.

- Diskusia so župankou Erikou Jurinovou a s pozvanými hosťami sa začne od 10:00.

Hostia stretnutia so župankou v Žiine

Rastislav Horvát, predseda MAS Dolný Liptov

Ján Majerský, člen Prezídia Zväzu stavebných podnikateľov SR, generálny riaditeľ Proma s.r.o.

Michal Bartók, riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania

Ján Marosz, poslanec NR SR

László Ivan, generálny riaditeľ Arriva Slovensko

Dátum: 15. 12. 2017 / Miesto stretnutia: Palace Hotel Polom, Žilina / Čas: 10.00 - 12.00 hod

Moderátor diskusie: Branislav Koscelník

