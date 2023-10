V parlamente budú štyria Žilinčania. Kavecká a Dobeš v národnej rade končia

Z okresu Žilina a Bytča sa o hlasy voličov uchádzalo 73 kandidátov

ŽILINA. Predbežne štvorica Žilinčanov zasadne po včerajších predčasných parlamentných voľbách do poslaneckých lavíc.

Už po piatykrát bude v parlamente Juraj Blanár. Profesionálny politik a trojnásobný žilinský župan bol dvojkou na kandidátke strany SMER – sociálna demokracia. Blanár získal 181 615 preferenčných hlasov a skončil na celkovom šiestom mieste spomedzi všetkých uchádzačov o parlamentné kreslo. Viac krúžkov nazbierali už len Robert Fico, Peter Pellegrini, Michal Šimečka, Robert Kaliňák a Ľuboš Blaha.

Zo 75. miesta sa prebojoval do parlamentu nováčik v politike Tomáš Hellebrandt, ktorý nazbieral 13 186 hlasov voličov. Bol dvadsaťpäťkou na kandidátke Progresívneho Slovenska. Vyštudoval ekonómiu na Oxfordskej Univerzite a London School of Economics. Pôsobil ako analytik v britskej centrálnej banke a neskôr v jednom z popredných think tankov v USA. Po návrate na Slovensko pracoval na Ministerstve financií. Hrdo sa hlási k príslušníkom dúhovej komunity.

Do parlamentu sa z 91. miesta vracia Richard Vašečka, ktorého zakrúžkovalo 10 111 voličov. Pôvodne učiteľ náboženstvá a člen Kresťanskej únie žije vo Svederníku. Trinástka na kandidátke OĽANO bude v národnej rade už štvrté volebné obdobie.

Návrat do veľkej politiky zabezpečili voliči Igorovi Chomovi z 99. miesta. 59-ročný manažér presvedčil 6 291 z nich. Choma sa na krátky čas stiahol z politiky. Svoj politický potenciál si otestoval v minulom roku, keď bez väčšej kampane obsadil vo voľbách žilinského župana druhé miesto a pozbieral vyše 22 % hlasov zúčastnených voličov. Aktuálne je aj mestským poslancom v Žiline.

Žilinský región tak bude mať v parlamente rovnaký počet poslancov ako po voľbách v roku 2020, keď sa do národnej rady priamo prebojovali Juraj Blanár za stranu SMER-SD a trojica Richard Vašečka, Monika Kavecká a Peter Dobeš za OĽANO.

Prekvapením je, že do parlamentných radov sa neprekrúžkoval 34-ročný Žilinčan Július Jakab, generálny manažér hnutia OĽANO a priatelia a niekdajší vedúci Úradu vlády SR bol dvojkou na kandidátke. Neprešla ani osmička kandidátky OĽANO Lenka Dunajová Družková z Kolárovíc. Zdravotná sestra to dotiahla až na štátnu tajomníčku ministerstva zdravotníctva.

Z okresu Žilina a Bytča sa v tohtoročných parlamentných voľbách uchádzalo o hlasy voličov 73 kandidátov zo šestnástich strán.

Na kandidátnych listinách bolo ešte niekoľko známych mien. Opakovane kandidujú poslanci národnej rady Monika Kavecká a Peter Dobeš, obaja za OĽANO a priatelia, či bývalý šéf Slovenského pozemkového fondu Ján Marosz (OĽANO) alebo podpredseda ŽSK Peter Weber (KDH).

Na kandidátnych listinách sa ocitli starostovia Vladimír Loderer, z Nezbudskej Lúčky (Spoločne občania Slovenska), Karina Holešova z Hlbokého nad Váhom (OĽANO), kotešovský starosta Peter Mozolík (SMER-SD), ale i neúspešný kandidát na župana Peter Slyško (HLAS), či niekdajší prednosta Mestského úradu v Žiline Igor Liška a terchovský podnikateľ Jozef Mičo.

