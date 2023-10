Výsledky volieb v okrese Žilina sú obrazom celoslovenských. Pohorelo OĽANO i Republika

Voliči z okresu Žilina dali najväčšiu dôveru strane SMER – SD.

ŽILINA. Slovensko má za sebou deviate parlamentné voľby v novodobej histórii Slovenska. Aj v okrese Žilina priniesli vysokú mobilizáciu, nečakané rozuzlenie a návrat Smeru Roberta Fica.

K volebným schránkam prišlo v žilinskom okrese 74,83 % voličov a účasť výrazne prevýšila celoslovenský priemer i úroveň spred štyroch rokov (72,31 %).

Z výsledkov parlamentných volieb vyplýva, že voličské správanie obyvateľov okresu Žilina je veľmi podobné tomu na celoslovenskej úrovni.

Voliči z okresu Žilina dali v parlamentných voľbách najväčšiu dôveru strane SMER – SD. Víťaznej politickej sile dalo hlas 25,97 % obyvateľov okresu Žilina. Strana vedená Robertom Ficom si v porovnaní s rokom 2020 v žilinskom regióne polepšila. Vtedy ju volilo 19,64 %.

Silnú podporu má v okrese Žilina aj strana Progresívne Slovensko. Volilo ju 19,46 % zúčastnených voličov, čo je mierne viac ako celoslovenský priemer. V parlamentných voľbách v roku 2020 koalícia PS-Spolu presvedčila len 7,10 % voličov okresu Žilina.

Takmer identický zásah v žilinskom okrese ako na celonárodnej úrovni mala strana Hlas – SD. Zisk 14,62 % zúčastnených voličov ju radí na tretie miesto na Slovensku i v okrese Žilina. Stále silnú podporu v regióne má Slovenská národná strana. Dôveru jej dalo 7,44 % voličov.

Súboj rivalov bývalej vládnej koalície lepšie zvládla strana SaS, ktorá získala 7,01 % hlasov zúčastnených voličov. Ak by sa parlamentné voľby konali v okrese Žilina, hnutie OĽANO a priatelia, KÚ a ZA ľudí by sedempercentnú hranicu na vstup do parlamentu neprekonalo. Získalo 6,92-percentnú podporu.

V okrese Žilina ešte zabodovalo KDH so ziskom 6,49 %. Päťpercentnú hranicu rovnako ako na celoslovenskej úrovni nedosiahla strana Republika (4,89 %), Demokrati (3,35 %) a Sme rodina (1,78 %)

