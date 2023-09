V žilinskom regióne sa začali parlamentné voľby. Naposledy bola vysoká účasť

Slovensku je približne 4,3 milióna voličov.

ŽILINA. Začali sa deviate voľby do Národnej rady SR v ére samostatného Slovenska.

V meste Žilina sa bude voliť v 79 volebných okrskoch, pričom v zozname voličov je zapísaných 66 345 oprávnených voličov, je to takmer o dvetisíc menej ako pri posledných parlamentných voľbách.

Mestský úrad v Žiline vystavil 2 764 hlasovacích preukazov. O možnosť voliť poštou tento rok požiadalo 1 133 Žilinčanov, ktorí majú trvalý pobyt na území mesta a zdržiavajú sa v zahraničí. V porovnaní s poslednými parlamentnými voľbami je to takmer identický počet.

Vo voľbách sa očakáva vysoká účasť. Pomerne vysoký záujem o hlasovanie bol aj vo voľbách vo februári 2020. K volebným schránkam prišlo vtedy v žilinskom okrese 72,31 % voličov a účasť výrazne prevýšila celoslovenský priemer i úroveň z roku 2016 (66,22 %). Volebná účasť v bytčianskom okrese dosiahla 69,85 % a bola vyššia ako štyri roky pred tým (63,42 %).

V aktuálnych voľbách kandiduje 24 politických strán a hnutí a jedna koalícia. Na Slovensku je približne 4,3 milióna voličov.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak máte hlasovací preukaz, predložíte ho spolu s občianskym preukazom, volebná komisia následne hlasovací preukaz odoberie.

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdíte podpisom v zozname voličov. Vo voľbách kandiduje 24 strán a hnutí a jedna koalícia, volič tak dostane 25 hlasovacích lístkov a prázdnu obálku s odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Pred hlasovaním sa volič odoberie do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov a vyberie jeden hlasovací lístok tej politickej strany, ktorej sa rozhodol odovzdať svoj hlas.



Tento hlasovací lístok môžete bez ďalšej úpravy vložiť do obálky. Alebo môžete na lístku zakrúžkovaním poradového čísla vyznačiť, ktorému kandidátovi dávate prednosť. Najviac však môžete zakrúžkovať štyroch favoritov.

Ak zakrúžkujete viac ako štyroch kandidátov, preferenčné hlasy sa nebudú kandidátom počítať, bude zarátaný iba hlas pre danú politickú stranu.

Ak sa pri hlasovaní pomýlite, komisia vám na požiadanie môže vydať nové hlasovacie lístky.

Hlasovací lístok dáte do obálky a obálku pred komisiou vložíte do volebnej urny. Ak vložíte do obálky viac hlasovacích lístkov, alebo do urny vložíte prázdnu obálku, váš hlas bude neplatný.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na to určenej. Ak tak neurobí, dopustí sa priestupku, za ktorý mu hrozí pokuta.