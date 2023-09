Obyvatelia Čínskeho múra žiadajú presadiť novovysadené stromy. Nemajú kde parkovať

Mesto Žilina sa obávam, že príde o európske peniaze.

Šéfredaktor - MY Žilina

ŽILINA. Viac ako 450 rodín sa denne trápi s hľadaním parkovacieho miesta pred bytovým domom na žilinskom sídlisku Vlčince, ktorému nikto nepovie inak, ako Čínsky múr.

Obyvatelia zrejme najdlhšej bytovky v niekdajšom Československu zo začiatku sedemdesiatych rokov prišli v priebehu revitalizácie vnútrobloku o niekoľko parkovacích miest.

Obyvatelia parkujú na každom voľnom mieste. Autá zvykli odstavovať aj na betónovej ploche, ktorá nebola určená na parkovanie. Mesto Žilina ju dalo upraviť, betón vymenilo za dlažbu, na dvoch miestach vysadilo živý plot a viacero stromov. Tie sú umiestnené v betónových skružiach.

Práve toto riešenie ešte viac zvýšilo napätie medzi už aj tak frustrovanými obyvateľmi 360 metrov dlhého domu s 22 vchodmi na Slovanskej a Nanterskej ulici.

Rastie napätie

Adrián Vavro zozbieral 150 podpisov obyvateľov bloku a priniesol ich primátorovi mesta Žilina na zasadnutie mestského zastupiteľstva. Tvrdí, že 90 percent obyvateľov nie je nadšených z toho, že projekt revitalizácie vnútrobloku sídliska ubral z parkovacích možností. Žiadajú, aby mesto dalo odstrániť betónové skruže a stromy presadilo.

„Nevýhodou je, že sa tam zle parkuje, môže sa tam poškodiť auto a mám pochybnosti, že stromy prežijú, keď rastú pod inými stromami. Kedysi tam bola betónová plocha, ktorá bola v poriadku a mohla sa zrevitalizovať. Boli by sme radi, keby sa betónové časti a stromy odstránili a presadili na vhodné miesto,“ predniesol požiadavky jednej časti osemnástisícového sídliska predkladateľ petície.

Mestský poslanec Ján Rzeszoto býva v povestnom žilinskom paneláku 42 rokov a sám cíti veľký tlak obyvateľov, aby sa situácia s parkovaním riešila. „Keď idete domov a nenájdete parkovacie miesto, musíte obísť 1,4 kilometra, aby ste tam znova prišli.“

Jeho poslanecký kolega Karol Haas sa postavil na stranu obyvateľov. Vníma, že odpor s parkovaním je veľký a obyvatelia parkujú tak, ako sa dá a kde sa dá. „Prihováram sa za to, ak je možnosť, aby sa stromy zachovali, ale boli presadené v parku. Je tam veľký priestor, kde môžu stromy byť a nemusia rásť na parkovacích miestach,“ navrhol.

Chce iniciovať diskusiu, aby mohli aj obyvatelia problémovej lokality povedať o svojej predstave s parkovaním. Poslanci zaviazali primátora Žiliny, aby inicioval pracovné stretnutie s obyvateľmi, poslancami a zo zástupcami petičného výboru o premiestnení kužeľov so stromami na iné miesto a tak sa zachovali parkovacie miesta.

Budú rokovať

Primátor Peter Fiabáne poukazuje na to, že projektu revitalizácie už v minulosti predchádzala diskusia s občanmi, no problém so stromami na miestach, kde sa parkuje, obyvateľom unikol.

Upozorňuje však ešte na jeden aspekt. „Keďže ide o europrojekt, my sme povinní jeho obsah a riešenie dodržať. Môžeme čeliť korekcii a možno aj vráteniu peňazí. Chápem obavu zo straty parkovacích miest. Vieme sa s tým popasovať, vieme nájsť riešenie,“ prisľúbil Peter Fiabáne hľadanie riešenia s obyvateľmi žilinského sídliska Vlčince.

Naznačil, že na upravenej ploche vedia priznať parkovacie miesta. „Bude treba zorganizovať parkovanie, pretože dnes je chaotické, čiže problém bude výrazne minimalizovaný. Vnímame obavy, sme pripravení riešiť a mali by sme sa presunúť na inú pôdu,“ poznamenal.