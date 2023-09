Namiesto tela baróna hrobka plná odpadkov. Ochranu pamiatky v Bytči židovská komunita víta

Dokončenie obnovy hrobky zabrzdili financie.

BYTČA. Hrobka baróna Leopolda Poppera bola vandalmi opakovane zdevastovaná a nedostávala sa jej zaslúžená úcta. Po rokoch sa však dočká zaradenia do pamiatkového fondu, čo jej postaveniu prospeje.

S vyhlásením hrobky za národnú kultúrnu pamiatku súhlasil po viacročnom váhaní aj vlastník pozemku.

Ide o dominantný objekt v priestore bývalého židovského cintorína v bytčianskej časti Hliník, ktorý bol v minulosti čiastočne zmenšený budovaním blízkeho kanálu a cesty.

„Je pamiatkou na silnú a významnú židovskú komunitu, ktorá žila v Hliníku nad Váhom. Dnes po nej nemáme zachovanú žiadnu inú hmotnú pamiatku,“ približuje jeden z významných aspektov hrobky Miloš Dudáš, riaditeľ Krajského pamiatkového úradu Žilina.

Zvýši sa kredit objektu

Podľa jeho slov navyše predstavuje veľmi vydarené architektonické dielo inšpirované rímskymi chrámami, s osobitým typom architektúry spojeným s kultom pochovávania. Odráža sa v ňom precízne remeselné spracovanie na vysokej úrovni.

„Ďalšia vec, hrobka patrí významnej osobnosti hospodárskeho života v druhej polovici 19. storočia, Popper patril v danom čase medzi najbohatších ľudí v Uhorsku, bol veľkým podnikateľom, ktorý investoval finančné prostriedky do ťažby dreva nielen v okolí Žiliny, ale aj vo východnej časti bývalej monarchie, v Haliči. Za to bol povýšený do šľachtického stavu,“ pokračuje Dudáš.

Dodáva, že zaradenie objektu do pamiatkového fondu je zároveň vyjadrením úcty k Popperovi, ktorý si ju dal sám postaviť.

Aktuálne v nej žiadne ľudské pozostatky neležia, pravdepodobne boli prenesené rodinnými príbuznými počas výstavby kanála.