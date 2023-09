Láska a nenávisť - Nálož správne nekorektného humoru odpáli dvojica aj vo vašom meste

Dvojica si pri svojich vtipoch neberie servítku pred ústa. Publikum sa o tom presvedčí na vlastnej koži.

Podcast Gaba Žifčáka a Kuba Lužinu s názvom Lužifčák patrí medzi najpopulárnejšie slovenské podcasty. Dvaja standup komici Kubo Lužina a Gabo Žifčák ho založili tesne pred pandémiou a pomohol im prekonať aj obdobie zatvorenej kultúry.

Teraz naplno využívajú to, že sú divadlá a kultúrne centrá otvorené. So spoločnou show Láska a nenávisť už na jar prešli 10 slovenských miest. V septembri odštartovali druhé kolo v ďalších slovenských mestách a divákov už stihli zabaviť v Prahe a Brne.

Jakub Lužina už dlho vystupuje v zostave Silné reči, viedol vedomostný Turban Quiz, uvádza glosátorskú show Bratislavský Kaviár a moderuje dva populárne podcasty Lužifčák a Nebezpečný obsah. Čo málokto vie, napísal niekoľko divadelných hier pre škôlkarov a svojho času brázdil ako herec škôlky s Divadlom na hojdačke. Aj z toho, ako mohol drsný Kubo Lužina hrať divadlo pre škôlkarov, sa v Láske a nenávisti vysmeje jeho kolega Gabo Žifčák.

Gabo Žifčák tiež patrí k hviezdam slovenskej scény a k stabilnej základni partie zo Silných rečí Jána Gorduliča. No asi najviac ho ľudia poznajú ako Archnaleja Gabrileja zo Svedkov Liehovových. Ako vrchný predstaviteľ tejto cirkvi sa snaží o oficiálnu registráciu tohto na Slovensku veľmi rozšíreného kultu. A cez Gabovu cirkev zasa Kubo vráti svojmu parťákovi niekoľko úderov za tie škôlky.

Láska a nenávisť je v slovenských pomeroch unikátnou show. Dvaja komici pripravili spoločnú standup show, počas ktorej si zo seba vzájomne uťahujú, no bavia sa aj na svoj vlastný účet.

Dvojicu komikov si užije publikum aj voZvolene či v Žiline. Program celého turné nájdete na stránke www.standup.sk.

Ako sa spojili cesty vás dvoch a ako by ste sa navzájom opísali? V čom je ten druhý lepší než vy?

Gabo: Spojili sme sa na Vysokej škole múzických umení, kde sme spolu chvíľu dokonca aj bývali. Ale tak naozaj - profesionálne sme sa dali dokopy až pri podcaste Lužifčák, ktorého názov tvoria naše dve mená Lužina a Žifčák. Čo teda nie je ktovieako kreatívny názov, ale zasa naopak by to bolo Žižina.

Kubo: Ja by som chcel odpovedať na tú druhú časť otázky. Treba otvorene povedať, že Gabo nie lepší v ničom. Som absolútne dokonalá ľudská bytosť. Hlavne som veľmi skromná bytosť a je pre mňa nemožné klamať.

Od skončenia korona opatrení už prešiel nejaký ten piatok. Vrátili sa ľudia do podnikov a klubov alebo cítite, že doba izolácie ich skôr naučila ostať v pohodlí domova?

Gabo: Vrátili sa. Povedal by som, že v plnom počte. Bolo to cítiť hneď na všetkých podujatiach a festivaloch. Samozrejme,že teraz, cez leto, keď je teplo, sa ľuďom do divadla veľmi nechce, ale to už by som neprisudzoval koróne, ale letu.

V čom sa vaša nová show Láska a nenávisť líši od Lužifčáka? Teda okrem toho, že v Lužifčákovi máte vždy nejakého respondenta?

Kubo: Lužifčák je podcast a Láska a nenávisť je živá standup show. To je obrovský rozdiel. A samozrejme Lužifčáka nahrávame v štúdiu a ľudia ho počúvajú doma, kým

Láska a nenávisť je večerná show, na ktorú sa jednoducho musíš prejsť do divadla alebo do klubu. Doma to neuvidíš.

Aký máte vzťah k mestám a regiónom, ktoré so svojím turné navštívite? V čom sú napríklad východniari či stredoslováci iní ako publikum v Bratislave?

Gabo : Sú to takí istí ľuda. Aj v Bratislave to publikum tvoria z veľkej časti východniari a stredoslováci.

Kubo: Vlastne áno. Ukážme si mesto na Slovensku, kde nie sú východniari. Povedzme si to otvorene. Sú všade, lebo sú super úspešní.

Kubo Lužina a Gabo Žifčák sa dali dokopy už na vysokej škole. Profesionálne sa ich cesty skrížili pri výrobe spoločného podcastu. Dvojica si pri svojich vtipoch neberie servítku pred ústa. (zdroj: Vlado Králik)

Je rozdiel medzi slovenským a českým publikom?

Gabo: Tiež by som povedal, že žiaden, pretože v Brne a aj v Prahe väčšinu publika tvoria Slováci.

Kubo: A neuveríte, východniari! Nerobíme si srandu. Teda robíme. Ale nie teraz.

Gabo: Keď sme sa Láskou a nenávisťou boli v Čechách, nejaké reálie sme museli upraviť, aby tomu rozumeli aj Česi. Ak napríklad nevedia, kto je Sajfa, musíme ho vymeniť za niekoho podobného z českej scény, napríklad za Leoša Mareša. Alebo Andera z Košíc za Zemana.

Kubo: A je nejaký rozdiel medzi českým a slovenským standupom?

Gabo: Nechcem povedať, že u nás sme viac vpredu, ale na Slovensku sa o dosť viac ľudí standupom živí. V Čechách je to pre väčšinu stále skôr hobby popri nejakej robote. Buď robíš niečo reálne, nejakú poctivú robotu, alebo si herec a hráš v seriáloch a popritom chodíš po večeroch vystupovať.

Kubo: Poctivo vystupovať.

Kubo Lužina nemá problém rýpnuť si aj do politikov. (zdroj: Vlado Králik)

Idú voľby. Robíte si počas vystúpení srandu aj z politikov? Ako na to reagujú oni?

Kubo: Áno, ja si robím veľmi srandu z politikov. Ale ako na to reagujú? A reagujú na to podľa mňa veľmi súkromne, lebo ešte sa to ku mne nedonieslo.

Gabo: Ja si nepamätám, že by bol niekedy nejaký politik v publiku, takže netuším.

Chýba na Slovensku politická satira?

Gabo: Áno, určite. Nie, že by sa nerobila, ale podľa mňa ju potrebujeme v televíznom primetimovom čase. Tak ako to bolo kedysi, keď sa vysielali legendy ako O 3 štart alebo Parlamentný bufetár. Teraz sa politická satira robí väčšinou na internete alebo v podnikoch. Ale myslím si, že to je niečo také dôležité pre krajinu, že by to malo mať svoj čas v hlavnom vysielaní televízie.

Podľa Gaba Žifčáka by politická satira mala byť súčasťou televízneho programu v primetimovom čase, podobne ako tomu bolo pred rokmi. (zdroj: Vlado Králik)

Chýba Slovákom humor? Sú strnulejší a vážnejší?

Gabo: Ja si myslím, že Slovákom chýba humor, a preto chodia na naše vystúpenia. My im tam ten humor dodáme. Normálne ho vymeníme za peniaze.

Kubo: Doslova na to máme živnosť - živnosť výmeny peňazí za humor.

Nie každý dokáže zniesť, ak si z neho niekto robí srandu. Často vidím, hlavne na sociálnych sieťach, situácie, kedy sa ľudia oháňajú žalobami, keď ich niekto počastuje aj miernejšou nadávkou. Sú podľa vás ľudia v dnešnej dobe precitlivelý na tvrdší humor?

Gabo: Áno, sú. Myslím si, že v dobe "cancel culture" sú ľudia o dosť citlivejší na humor než je smiešne. Ale kto si nevie robiť srandu zo seba, tak si podľa mňa humor nezaslúži.

Kubo: Súhlasím s Gabom. Ale treba povedať, že je niečo iné hovoriť na internete, že podám žalobu a naozaj prísť s žalobou na nejaký úrad. A tam čo? "Vy chcete žalovať pána, lebo si z vás robil srandu? Tak tu sa postavte do fronty za pána Slotu..." Neviem, či tam chce niekto stáť.

Kde a ako čerpáte námety pre svoje vystúpenia?

Kubo: Každodenný bežný šedivý život obyčajného, nudného, malého človeka stredných rokov a strednej vrstvy?

Gabo : Rozprávame o tom, čo každý jeden z divákov pozná. Napríklad ak budeš rozprávať o futbale, tak 80 percent publika futbal nepozerá a hneď ich stratíš. Čiže úplne bežný obyčajný život. Ak vieš napísať standup o tom, ako si ráno čistíš zuby, tak si vyhral v podstate celé publikum, lebo to každý ráno robí. Teda aspoň by mal.

Podľa čoho si vyberáte hostí do svojich šou ako je Lužifčák či Bratislavský kaviár?

Gabo: Do Lužifčáka podľa toho, kto má čas. Je to veľmi jednoduché. Dva dni pred natáčaním urobíme paniku. Napíšeme všetkým, komu sa dá napísať a čakáme, kto sa nad nami zľutuje.

Kubo: Nie sme veľmi organizovaná partia ľudí. Povedzme si to otvorene, jak to je. Rovnako v Bratislavskom Kaviári voláme našich kamarátov komikov, ktorí majú čas a chuť si s nami užívať večer a robiť si srandu z toho, čo sa práve deje. Len tam im musíme kvôli plagátom, ktoré nám kresli Tomáš Danay volať skôr.

Kubo, si z Banskej Štiavnice. Čo treba, aby sa človek adaptoval v meste ako Bratislava, ktoré je teda zásadne iné ako Štiavnica?

Kubo: Každé mesto je iné. Treba si jednoducho zvyknúť. Vždy, keď si niekde na nejakom mieste vo svojom živote, tak to nebude také ako tie predtým alebo tie potom. Je to prirodzené. Bratislava je síce pekná, myslím si, že v niečom až krásna, ale hej. Nikdy nebude mať štiavnický feel a rozhodne nie štiavnickú prírodu. Ale ak ti to chýba, treba konať. Chýba ti príroda? Sadni do auta, do kolobežky, do autobusu, mikrobusu...

Gabo: Prosím nesadajte do kolobežky.

Nehovor im do toho. Nech sa oni rozhodnú. Hocijaký spôsob dopravy preferuješ, vyraz tam, kde je to, čo ti chýba. Ak ti chýba les, choď do lesa. Ak ti chýba kúpanie sa, choď do vody a keď ti znova začne chýbať mesto, tak choď do mesta.

Gabo, v profile na facebooku som videl, že si borovičkový teoretik. Prečo iba teoretik?

Gabo: Som samozrejme aj praktik. Ale myslím si, že praxi sa venuje oveľa viac ľudí ako teórii. Tak to si tam neuvádzam. Myslím si, že teória je niečo, čo až toľko ľudí nepraktizuje.

Stalo sa ti niekedy, že na vystúpení na východe, povedzme pripitý človek z publika, nezniesol fór a chcel sa pobiť?

Gabo: Nie, nie, mne nie. Mňa sa ľudia boja. Väčšinou nie sú moja váhová kategória.