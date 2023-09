Čičmany uspeli v súťaži Dedina roka. Budú reprezentovať Slovensko na európskej úrovni

Titul Dedina roka 2023 získala kysucká obec Korňa.

ČIČMANY. Spolu s obcou Korňa, ktorá získala titul Dedina roka 2023, sa na európskej úrovni predstaví aj obec Čičmany. Vyhlasovatelia súťaže maľovanú dedinku považujú za natoľko jedinečnú, že by na súťaži nemala chýbať.

Hodnotiaca komisia jej udelila ocenenia "Dedina ako klenotnica" za citlivý a rešpektujúci prístup k zachovávaniu hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva s odkazom pre budúce generácie.

Na čele maľovanej dediny stojí Iveta Michalíková. Tvrdí, že pred hodnotiacou komisiou chceli predstavili Čičmany ako klenotnicu, partnera a takisto dobrého hospodára.

Čičmany majú stále živé tradície, ktoré sa darí rozvíjať. Napriek existenčným problémom organizujú v priebehu roka viaceré podujatia a hľadajú možnosti ako udržať život v dedinke v kotline Strážovských vrchoch.

Prestarnutej dedine hrozí postupný zánik. Kým v roku 1940 obývalo najvyššie položenú obec okresu Žilina ešte 1454 obyvateľov, v súčasnosti je ich len okolo 120. Mladí ľudia v maľovaných chalúpkach už väčšinou nežijú. Drevenice dnes využívajú chalupári a turisti.

V 12. ročníku Dediny roka sa predstavilo 12 slovenských obcí. Okrem Čičmian o národné ocenenie zabojovali obce Benkovce, Bzince pod Javorinou, Čierne, Gajary, Jakubova Voľa, Korňa, Necpaly, Rakovo, Spišské Tomášovce, Vinosady a Veľké Ripňany.

Okrem zisku finančných a vecných darov bude laureát reprezentovať Slovensko v boji o Európsku cenu obnovy dediny.

Laureát ocenenia, teda obec Korňa, si zároveň zabezpečila miestenku v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny 2024. Spolu s ňou sa však na európskej úrovni predstaví aj obec Čičmany.

„Je to malá, no jedinečná obec, ktorá má šancu uspieť v novovznikajúcej kategórii súťaže na Európskej cene. Už v minulosti sa o tom v rámci Dediny roka diskutovalo – ak nájdeme okrem víťaza aj obec, ktorá síce nespĺňa podmienku komplexnosti, ale bude výnimočná, posunieme ďalej aj tú. Teraz sa to stalo, našli sme ju,“ poznamenal Matej Kerestúr, generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia pri návšteve Korne.