Šéf žilinského hokeja: Takto silné mužstvo sme ešte nemali. Chceme zlato

Klub Vlci Žilina bude mať v novej sezóne opäť najvyššie ambície.

ŽILINA. Sezóna 2023/2024 v Slovenskej hokejovej lige bude pre klub Vlci Žilina piatou v tejto súťaži a celkovo štvrtou pod novým vedením. Pod Dubňom bolo počas leta rušno. Kanadského trénera Jarroda Skaldeho nahradil Ernest Bokroš a k viacerým pohybom došlo aj v hráčskom kádri.

V Žiline sa opäť netaja majstrovskými ambíciami a veria, že v tejto sezóne to už konečne vyjde. „My v tejto sezóne chceme zlato,“ vraví odhodlane okrem iného vo veľkom rozhovore pred štartom nového súťažného ročníka predseda predstavenstva klubu Vlci Žilina Rastislav Chovanec.

Od siedmeho neúspešného finálového zápasu proti Humennému uplynuli viac ako štyri mesiace. Počas nich ste skladali káder na novú sezónu, predstavili ste nových trénerov a odštartovali prípravu na novú sezónu, ale určite ste si stihli aj oddýchnuť. Priblížte čitateľom, ako vyzerali vaše predchádzajúce týždne.

Pre mňa sú letné mesiace náročnejšie, ako keď už prebieha sezóna. Okrem kádra je totiž potrebné zabezpečiť aj partnerov na celú sezónu, čo si vyžaduje veľmi veľa stretnutí. To aj bolo mojou hlavnou úlohou počas posledných štyroch mesiacov.

Situácia s hráčmi si vyžiadala, že sme sa do skladania kádra museli pustiť hneď po skončení finále, pretože naši kľúčoví hráči mali ponuky z extraligy a zo zahraničia. A keď sme nechceli o nich prísť, bolo potrebné reagovať.

To bola hlavne úloha generálneho manažéra Františka Skladaného. My sme ale boli každý deň v kontakte a diskutovali o tom, ako sa vyvíja situácia s jednotlivými hráčmi. S mnohými hráčmi som sa pred podpisom zmluvy aj ja osobne stretol.

Ako ste spokojný s vyskladaným kádrom na nový súťažný ročník?

Musíme byť s kádrom spokojní, veď sme si tých hráčov sami vybrali (úsmev). Bolo dôležité, že sa nám podarilo udržať kostru mužstva z minulej sezóny a doplnili sme ju najmä hráčmi s extraligovými skúsenosťami.

Trúfnem si povedať, že takéto silné mužstvo sme ešte nemali. Ale nie mená robia tím a s optimizmom to nepreháňame.

Je všeobecne známe, že je ťažké priviesť kvalitných hráčov do Slovenskej hokejovej ligy. Vzhľadom na predchádzajúce roky, tak aj teraz sa vám podarilo vyskladať na papieri skúsenosťami nabité mužstvo. Aj fanúšikovia si po nezvládnutom finále proti Humennému zrejme povedali, že opäť bude ťažké zostaviť kvalitný tím štvrtý rok po sebe, no opäť ste nás presvedčili o opaku. Ako sa vám to podarilo?

Napriek neúspešnému finále, tá atmosféra a energia, ktorá bola na štadióne, nás posunula k tomu, že sa musíme pokúsiť o postup aj tento rok. Hráči, ale aj ja osobne, sme dostali mnoho podporných správ od fanúšikov a partnerov. A to bol ten signál, že do novej sezóny pôjdeme naplno.

Vlci už majú v hokejovom svete vybudované meno. Hráči vedia, ako to tu funguje a preto sa nám darí podpisovať aj skúsených hokejistov z vyšších líg.

V mužstve nájdeme mladších aj starších hráčov, známe tváre aj novicov, a nechýbajú ani odchovanci. Takže taký zaujímavý mix, súhlasíte?

Tak by to malo v dobre fungujúcom kolektíve byť. Každá skupina hráčov by mala priniesť niečo, čím ten káder posunie dopredu a spolu to bude fungovať.

V rozhovore sa dočítate: ako došlo k podpísaniu dvojice brankárov Valent - Košarišťan,

koľko dní po neúspešnom finále zvolal Rastislav Chovanec stretnutie s kľúčovými hráčmi,

čo už nechceli pred novou sezónou dopustiť,

ako dlho riešili trénerskú otázku a s koľkými adeptmi na tento post sa počas leta stretli,

čo Rastislava Chovanca najviac presvedčilo na Ernestovi Bokrošovi a ako dlho sa spolu poznajú,

čo zavážilo v prospech asistenta trénera Daniela Babku a trénera brankárov Daniela Makóniho,

akým hokejom sa chce Žilina v novej sezóne prezentovať a čo bude zmenou oproti minulým rokom,

čo Rastislav Chovanec očakáva od novej sezóny Slovenskej hokejovej ligy,

čo ho ohľadom fanúšikov veľmi potešilo,

či sa podarilo predať historicky najviac permanentiek a čo odkázal fanúšikom žilinského hokeja.

Bránkovisko bude patriť novej dvojici. Prečo ste sa rozhodli pre gólmanske duo Michal Valent – Andrej Košarišťan?

Poviem úprimne, nebol to náš plán A, pretože by mi ani nenapadlo, že sa nám môže podariť priviesť do 1. SHL takýchto dvoch kvalitných brankárov. Počítali sme s tým, že v mužstve bude pokračovať Patrik Romančík, ale po tom, ako dostal vynikajúcu ponuku zo Vsetína, tak sme museli začať oslovovať iných brankárov.