Plte spod Strečna chodia na technické prehliadky a pltníci potrebujú vodičák, uisťuje pltník Albrecht

Ikonické plte na Váhu jazdia štvrťstoročie.

STREČNO. Pltníctvo na Váhu je jedinečným, no málo doceneným turistickým magnetom. Narozdiel od mnohých iných atrakcií je pre Slovensko prirodzené a tradičné, zasadené v nádhernej prírode Striečnianskeho prielomu, na dosah dvoch hradov a legendárnych skál Margita a Besná.

Pavol Albrecht je jedným zo štvorice mužov, ktorí pred takmer dvadsiatimi piatimi rokmi obnovili tradíciu pltníctva pod hradom Strečno. Aj vďaka nim narástol turistický potenciál obce. Pltník Albrecht poukazuje na to, že organizovanie vyhliadkových plavieb je neistá záležitosť a pohodu im okrem prirodzených poveternostných podmienok komplikuje napríklad aj nedostavaná diaľnica s tunelom Višňové.

Mohlo by sa zdať, že plť nie je bezpečný spôsob prepravy. Každá však má označenie. Čo musí splniť plť, aby mohla vyraziť na Váh?

Máme typovú loď Strečno, je to naša myšlienka dotvorená Katedrou vodnej dopravy na Žilinskej univerzite. Typovú loď schválilo ministerstvo dopravy. Podľa tohto typu vyrábame všetky naše plte, aktuálne ich máme desať. Každá plť musí prejsť posúdením dopravného úradu. Zakaždým príde zamestnanec úradu a pridelí plti špecifické číslo. Každá má svoje číslo a svoj technický preukaz.

Plť je v podstate plavidlo na spôsob dopravného prostriedku a podlieha technickým prehliadkam. Tak ako pri autách, aj v prípade plte vieme, kedy má prejsť technickou prehliadkou a po piatich rokoch ju prídu skontrolovať, či zodpovedá technickým parametrom. My ju môžeme opravovať a každý rok ju pripravujeme na sezónu. Plte sú skutočne bezpečné, komfortné. Pre nás je tiež dôležité, že plte sú manipulovateľné a transportovateľné. Máme veľmi dobrý systém prevozu pltí z cieľa na štart.

Nestalo sa ešte, že sa plť prevrátila?

Chvalabohu nestalo. Možnosť prevrátenia je eliminovaná na minimum, je to takmer nemožné. Je tak stavaná, že je takmer nepotopiteľná. Drží ju polystyrén obalený vodeodolnou nenasiakavou lepenkou. Plavidlo váži so sedačkami a veslami asi 500 kilogramov. Samozrejme, k bezpečnosti máme veľký rešpekt a snažíme sa technicky zabezpečiť na najlepšej možnej úrovni. Pltníci sú vyškolení. Môže sa stať, že plť „sadne“ na kamene, prípadne nás vietor môže zaviať na skalu. Vtedy dá pltník cestujúcim pokyny a pokiaľ oni správne reagujú, plť sa dostane do toku a prepláva bezpečne do prístavu.

Váh je pod Strečnom regulovaný, čiže hladina vody sa dramaticky nemení. Viete každý deň, akú vysokú hladinu môžete na toku očakávať?

V riečišti potrebujeme minimálne 35 kubíkov za sekundu. Pri nižších hladinách naša plť nemusí prejsť, pretože na trase sú kamenné úseky. Prietoky sú regulované vodohospodárskym dispečingom vodných elektrární v Trenčíne. Majú o nás informáciu, sme v dobrom vzťahu.