7. kolo prinieslo bezgólovú Rosinu, tesné výhry Tepličky s Bytčou i hrúbku Pečovského. Derby sa nehralo

Komentáre k zápasom 7. kola V. ligy.

Počas víkendu sa odohralo 7. kolo V. ligy Sever. Rosine zápas proti Žabokrekom nevyšiel podľa predstáv. Zverenci Tomáša Bolibrucha po prehre 0:1 vyšli v novej sezóne prvýkrát na domácej pôde bodovo naprázdno.

Aj keď bolo Čierne v Tepličke mierne lepším mužstvom, na pôde súpera nebodovalo. Výhru OFK 2:1 gólovo zariadili Sušienka s Majerčíkom. Rovnakým skóre vyhrala aj Bytča nad Diviakmi.

Ešte počas minulého týždňa sa dohrával zápas 2. kola, v ktorom Belá prehrala v Čiernom 3:1.

V. liga Sever - dohrávka 2. kola

ŠK Čierne – ŠK Belá 3:1 (1:1)

Góly: 2. F. Przyczko, 53. a 87. A. Greguš (1 z 11m) – 27. R. Vlček. ŽK: P. Jurčík, A. Greguš – D. Švec, R. Beleš, M. Bistiak, J. Špirka. ČK: 86. J. Holúbek. Rozhodoval Valíček, 250 divákov.

DOMÁCI: P. Lastovica – A. Jaroš, L. Benko (46. D. Benko), P. Jurčík, M. Skřehot, A. Greguš, D. Janita (89. J. Moják), A. Kulla, F. Przyczko, Ľ. Gorelčík, O. Byrtus.

HOSTIA: A. Tichák – P. Tlacháč, D. Labuda, R. Vlček, J. Špirka, J. Kačáni, M. Bistiak, D. Švec, M. Kopas, J. Ševčík, K. Krška.

Belej vstup do zápasu v Čiernom nevyšiel podľa predstáv. Po sérii chýb sa dostal ku zakončeniu Przyczko, ktorý otvoril skóre. Domáci si následne vybojovali viacero nepríjemných štandardiek, z ktorých však svoje vedenie nezvýšili.

Od 20. minúty prebrala iniciatívu Belá, ktorá si vytvorila veľké šance, no zakončenie Šveca a Vlčeka skončili bez gólového efektu. Hostia sa dočkali vyrovnania v 27. minúte, keď sa po Bistiakovom centri presadil Vlček. Hostia hrali aktívne, mali prevahu a snažili sa otočiť výsledok vo svoj prospech.

V závere prvého polčasu vnikol do domáceho pokutového územia Labuda, ktorý sa snažil obísť brániaceho hráča, ktorý ho fauloval, ale rozhodca pokutový kop neodpískal.

V druhom polčase nebol výkon Belej optimálny. Miernu prevahu získali domáci a po jednom z rýchlych protiútokov sa strelou z hranice 16-tky gólovo k tyči presadil Greguš. Domáci sa po tomto momente stiahli a využívali otvorenú obranu hostí. Viacerých brejkov mohli zakončiť, ale nedotiahli ich do finálneho konca.

V 87. minúte odpískal hlavný rozhodca údajný faul, ktorý však prišiel na hranici pokutového územia, no ukázal na biely bod, z ktorého druhým gólom v zápase stanovil Greguš konečný výsledok stretnutia. V závere zápasu zahodili šance ešte Labuda s Vlčekom.

Hosťujúci tréner Ján Holúbek, ktorý dostal v závere zápasu červenú kartu, skonštatoval, že víťazstvo domácich za výkon v druhom polčase bolo zaslúžené. Podľa jeho slov však bolo negatívnou škvrnou správanie rozhodcovskej trojice a spôsob, ako počas zápasu vystupovali voči hosťujúcim hráčom.

7. kolo

OŠK Rosina – FK Slovan Žabokreky 0:1 (0:0)

Gól: 53. J. Sopóci. ŽK: A. Kroupa, J. Chládecký, M. Gajdoš – A. Ramy Rihane, T. Mravec, L. Mravec, R. Šavol, P. Struhár, P. Šmehýl. Rozhodoval Belko, 75 divákov.

DOMÁCI: M. Jurčenko – M. Mikula, J. Chládecký, R. Dinga, M. Hruboš, T. Šemík, P. Dolinay (75. Krajník), A. Kroupa, M. Gavuliak (75. Čuraj), V. Konštiak (80. Svrček), M. Gajdoš.

HOSTIA: M. Vidlák – A. Ramy Rihane (68. P. Šmehýl), J. Sopóci (88. Kupčo), P. Struhár, P. Povinec, B. Jesenský (90. Jariabka), R. Šmehýl, L. Mravec, T. Mravec (68. Šavol), J. Krkoška, J. Valášek.

Rosina bola v prvom polčase aktívnejšia. Do dobrej príležitosti sa dostal Šemík, no v dorážke pred brankárom, ktorému lopta vypadla, ju netrafil. V ďalšej šanci sa ocitol po Jurčenkovom nákope, no jeden z defenzívnych hráčov hostí útočníka Rosiny ubránil. Bez roboty nebol ani Jurčenko, no so streleckým pokusom hráča Žabokrekov si poradil.