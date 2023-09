Parkovaniu na chodníkoch bude koniec. Na niektorých žilinských uliciach má platiť výnimka

Parkovacie miesta budú riadne vyznačené.

ŽILINA. Ako pripomína mesto, parkovanie áut na chodníku na Slovensku sa čoskoro stane minulosťou. Od 1. októbra vstúpi do platnosti novela zákona o cestnej premávke, na základe ktorej bude platiť zákaz parkovania na chodníkoch.

Výnimkou budú miesta, kde bude parkovanie výslovne povolené dopravnou značkou alebo značením.

„ Mesto Žilina prebralo v júni parkovaciu politiku do svojej kompetencie a aktuálne realizuje výmenu dopravného značenia v centre a širšom centre mesta na základe projektu organizácie statickej dopravy v zóne regulovaného parkovania. Vzhľadom na tieto zmeny je zároveň potrebná výmena značenia z dôvodu súčasne platných noriem a predpisov," uvádza Katarína Gazdíková zo žilinského odboru komunikácie.

Ako pritom dodáva, samospráva ráta na vybraných uliciach aj s parkovaním na chodníkoch. Tieto miesta majú byť riadne vyznačené. Podľa slov Gazdíkovej ide o tie ulice, na ktorých je to potrebné vzhľadom na ich funkciu a charakter, ako aj kapacitu parkovania.

„Pri zavádzaní parkovacej politiky bola v spolupráci so Žilinskou univerzitou spracovaná rozsiahla štatistická štúdia obsadenosti parkovacích miest v meste. Na základe týchto poznatkov sme nastavili systém parkovania pre jednotlivé ulice so zreteľom na účel ich využívania – rezidentské, zmiešané, návštevnícke," približuje primátor Žiliny Peter Fiabáne s tým, že táto úprava by mala občanom zabezpečiť dostatok miest na parkovanie.

Odbor komunikácie tiež pripomína, že radnica plánuje vybudovanie nových parkovacích miest na niektorých sídliskách. Stavebne sú projekčne a povolením momentálne pripravené nové parkovacie miesta na sídliskách Hájik a Solinky.

Začiatok realizácie prvej etapy na Hájiku predpokladajú na rok 2023, na Solinkách rok 2024. „Súčasne sa tento rok projekčne začnú pripravovať aj nové parkovacie miesta na sídliskách Vlčince a Hliny."



Samospráva v spolupráci s mestskou políciou už dopredu upozorňuje vodičov na prípadné porušenie zákona, v súvislosti s novelou o zákaze parkovania na chodníkoch.

„Mestská polícia bude fungovať v štandardnom režime, v súčasnosti už upozorňujeme vodičov na zmeny, ktoré prináša novela o cestnej premávke komunikačnou kampaňou na webových stránkach mesta Žilina a Mestskej polície Žilina a takisto aj formou informačných letákov“, dopĺňa náčelník Mestskej polície Žilina Peter Mišejka.