Premýšľal nad koncom kariéry. Tomáš Hubočan mladým Žilinčanom pomôže skúsenosťami

Po pätnástich rokoch sa vrátil do MŠK Žilina.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

ŽILINA. Futbalový klub MŠK Žilina predstavil vo štvrtok 7. septembra novú posilu. Pod Dubeň prichádza odchovanec klubu Tomáš Hubočan, ktorý sa na sever Slovenska vracia po pätnástich rokoch. So žltozelenými sa dohodol na zmluve do konca sezóny 2023/2024.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Posledné štyri roky pôsobil bývalý slovenský reprezentant na Cypre, pričom v minulom ročníku si obliekal dres Karmiotissy. Ako v rozhovore priznal, už v januári tohto roka sa pohrával s myšlienkou, že by sa vrátil späť na Slovensko.

„Nakoniec toto rozhodnutie padlo po skončení minulej sezóny. Kládol som si otázku, či budem ešte ako aktívny futbalista ďalej pokračovať. Nechal som si nejaký čas na rozmyslenie,“ povedal na úvod Tomáš Hubočan.

"Pochopil som však, že by mi ešte futbal chýbal a tak som sa rozhodol, že budem pôsobiť na Slovensku. V tom čase som sa rozprával s pánom Belaníkom, ako by to mohlo fungovať, či by som si to vedel predstaviť. A tak som dnes tu," prezradil.

Ďalej sa dozviete: Ako dlho rozmýšľal Tomáš Hubočan nad prípadným ukončením kariéry,

aké sú jeho prvé dojmy z návratu a aké zázemie našiel v Žiline,

o čom sa už stihol rozprávať s trénerom Jaroslavom Hynekom,

aké ciele v staronovom pôsobisku si dáva Tomáš Hubočan,

na čo si bude musieť určitý čas zvykať a kedy ho prvýkrát uvidíme opäť v žilinskom drese,

v čom môže usmerniť mladších spoluhráčov,

ako vidí ambície klubu v prebiehajúcej sezóne,

ako sa rodil príchod Tomáša Hubočana do Žiliny podľa slov Karola Belaníka.

Čoskoro 38-ročný futbalista priznal, že uvažoval aj o zavesení kopačiek na klinec. „Od konca mája som bol bez futbalu a došlo mi, že ešte nie som pripravený ukončiť aktívnu kariéru,“ doplnil.

Hubočan je odchovancom žilinskej akadémie. Pod Dubňom sa dvakrát radoval z majstrovského titulu a na jar 2008 prestúpil do ruského Zenitu Petrohrad. Návrat do Žiliny prediskutoval aj so svojou manželkou.