Po piatich rokoch obnovili futbal, získali zvučné meno. Turie posilnil Mário Pečalka

Bývalý hráč MŠK Žilina bude pôsobiť v najnižšej oblastnej súťaži v Žiline.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

TURIE. Návrat do futbalu po viac ako desiatich rokoch. Majster Slovenska v drese MŠK Žilina a účastník skupinovej fázy Pohára UEFA a Ligy majstrov v žltozelených farbách Mário Pečalka sa vracia na futbalové trávniky.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V súčasnosti asistent trénera MŠK Žilina pri U16 bude pôsobiť v najnižšej oblastnej súťaži v Žiline (III. triede) v klube FK Turie. So 42-ročným rodákom z Rudiny sme sa rozprávali nielen o jeho prestupe do obce s viac ako dvomi tisíckami obyvateľov.

Ako sa zrodilo spojenie Mário Pečalka a FK Turie?

S touto myšlienkou ma oslovil môj bývalý spoluhráč a v súčasnosti tréner Turia Michal Drahno. Trošku ma tento nápad nahlodal, aby som si zahral futbal v nižšej súťaži. Začal som nad tým premýšľať a nakoniec sme sa dohodli.

Čo vás presvedčilo o tom, že ste kývli na ponuku mužstva, ktoré sa po piatich rokoch vrátilo na futbalovú mapu?

Presvedčilo ma moje vnútorné ja, že si chcem opäť zahrať futbal. Po rozhovoroch so zástupcami klubu, ktoré sa niesli vo férovom duchu, sme si povedali pravidlá a dospeli sme ku spoločnej dohode. Kvôli pracovným povinnostiam nebudem mužstvu k dispozícii na každý zápas, ale pokiaľ mi to dovolí čas, rád mu prídem pomôcť. V Turí rozbiehajú futbal po niekoľkých rokoch a to isté sa dá povedať aj o mne (smiech).

V rozhovore sa dočítate: ako dlho sa vybavoval prestup Mária Pečalku,

ako je na tom po zdravotnej stránke a čo očakáva od dedinského futbalu,

ako sa mu páči športový areál v Turí,

ako sa mu páči v klube a čo je podľa jeho slov veľkou obetou,

na akom poste bude hrávať a čo bude jeho úlohou na ihrisku,

ako často chodí na tréningy a čo hovorí na postupové ambície Turia.

Aktívnu futbalovú kariéru ste ukončili pred jedenástimi rokmi. Chýbal vám aktívny futbal a víkendové zápasy?

Po ukončení kariéry ani nie. Tešil som sa, že si konečne oddýchnem. Keďže som dlhé roky aktívne hrával, futbal mi začal postupom času chýbať. No zo začiatku som sa kvôli patáliám s chrbtom potreboval udržať v stave, aby som bol schopný normálne fungovať. Futbal som hrával iba zriedkavo, zväčša keď sme si spolu ako tréneri v Žiline zahrali proti sebe.

O vašom prestupe sa hovorilo už dlhšie, no vraj okolo neho bolo veľa vybavovačiek, keďže vaším posledným klubom bol Hapoel Tel Aviv. Čo je na tom pravdy?