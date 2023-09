Divinka verzus Hrabové: Štyri červené karty i sporné momenty. Pochybil rozhodca? Reagujú kluby aj zväz

V zápase 1. kola II. triedy ObFZ Žilina bolo rušno.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

ŽILINA. Hneď v prvom kole oblastných súťaží bolo rušno. V zápase II. triedy ObFZ Žilina OŠK Divinka-Lalinok – TJ Tatran Hrabové rozdal hlavný rozhodca Richard Janus štyri žlté a až štyri červené karty. Všetko „odštartoval“ moment zo 68. minúty medzi útočiacim Romanom Mikolášom a brankárom Matúšom Škyrtom.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Hlavný arbiter najskôr ukázal Mikolášovi žltú kartu a Škyrtu vylúčil. Následne sa išiel poradiť so svojím asistentom Davidom Figurom a pôvodne udelenú žltú kartu po pár minútach prerušenej hry zrušil a ukázal mu červenú.

Tento verdikt nahneval trénera Hrabového Ľubomíra Hrobárika, ktorý vbehol na ihrisko a taktiež videl červenú kartu. A za opustenie technickej zóny pár minút pred ním musel ihrisko opustiť aj technický vedúci Divinky Michal Krško.

Následne sa zápas dohral, no nebola núdza o viaceré kontroverzné momenty. Oba kluby podali aj podnet na zväz, ale komisia rozhodcov podnety Hrabového aj Divinky vyhodnotila ako nepreukázateľné. Preto sme oslovili oba kluby, aby sa nám k daným momentom vyjadrili a zaslali nám stanoviská.

Čo sa týka trestov pre jednotlivých účastníkov, Matúš Škyrta dostal stopku na dva týždne a Roman Mikoláš na dve súťažné stretnutia. Trest pre Michala Krška bol dve súťažné stretnutia a Ľubomír Hrobárik dostal stopku na jeden mesiac.

Športovo-disciplinárna komisia udelila klubu TJ Tatran Hrabové peňažnú pokutu 100 eur. Oslovili sme preto predsedu ŠDK Petra Vachana, aby sa nám vyjadril k dĺžke spomínaných trestov.

Zároveň sme oslovili aj predsedu komisie rozhodcov Pavla Ištvánika, prečo vyhodnotili podnety klubov ako nepreukázateľné a ako dopadlo predvolanie rozhodcu Richarda Janusa.

Kontaktovali sme aj hlavného rozhodcu spomínaného zápasu, s ktorým sme sa dohodli, že nám pošle odpovede ohľadom piatich situácií z daného stretnutia. Nakoniec však právo vyjadriť sa nevyužil.

Ďalej sa dozviete: stanoviská klubov TJ Tatran Hrabové a OŠK Divinka-Lalinok,

ktoré kontroverzné momenty zo zápasu sa klubom nepáčili,

aké dve otázky položil klub z Hrabového v stanovisku na predsedu komisie rozhodcov,

čo si Hrabové myslí o pokutách za rozhodcov a čo by mali podľa nich arbitri spĺňať,

čo Hrabové mrzí a či treba podľa nich trestať rozhodcov,

s čím sa nevedia stotožniť v Divinke,

stanovisko predsedu športovo-disciplinárnej komisie Petra Vachana,

stanovisko predsedu komisie rozhodcov Pavla Ištvánika.

Stanovisko klubu TJ Tatran Hrabové: Ľubomír Hrobárik, predseda športovej komisie v Bytči

„Podľa môjho názoru jednoznačne pochybil hlavný rozhodca p. Janus, ktorý v zápase spravil niekoľko závažných chýb. Udelenie červenej karty hráčovi hostí č. 11, ktorá bola najprv žltou kartou a po ôsmich minútach zrušená a udelená červená karta.

Podľa môjho názoru a aj názoru viacerých klubov, bola udelená červená karta trošku komická. Ako pán hl. rozhodca napísal do zápisu, že hráč č. 11 kopol brankára do hlavy, videl iba on. Na videozázname jednoznačne vidieť, ako hráč hostí č. 11 nekopol brankára do hlavy.

Pán rozhodca Janus mal situáciu ako na dlani a išiel sa poradiť s asistentom rozhodcu, ktorý bol od danej situácie cca 30 metrov. Nakoľko sme chceli vyjadrenie hl. rozhodcu k tomuto momentu, no nebol ochotný sa vyjadriť, tak tréner hostí sa to išiel spýtať osobne. Hneď z fleku dostal červenú kartu.