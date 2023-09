Do Žiliny mieria festivaly. Letisko aktívne láka organizátorov

Manažment letiska bojuje o pravidelnú linku do Nemecka.

ŽILINA. Dva veľké festivaly a viacero menších akcií sa v budúcom roku uskutoční na letisku v Dolnom Hričove pri Žiline. Na sever Slovenska sa presunie rockový festival TOPFEST a na druhý pokus chcú uspieť organizátori Orion festivalu, ktorí sa zviditeľnili angažovaním Chucka Norrisa.

Predseda predstavenstva Letiskovej spoločnosti Žilina Ivan Hečko priznal, že do areálu letiska zámerne lákajú organizátorov podujatí, pretože chcú zvýšiť príjmy z neleteckých činnosti.

V najlepších časoch, keď fungovala pravidelná letecká linka do Prahy, vybavilo žilinské letisko ročne vyše 12-tisíc cestujúcich, vlani ich bolo 660. Ak sa chce letisko pohnúť dopredu, musí investovať do rozšírenia pristávacej dráhy. Tá je dlhá len 1150 metrov a neumožňuje pristávať štandardným dopravným i nákladným lietadlám. Manažéri Letiskovej spoločnosti sa už roky snažia získať pre Žilinu leteckého dopravcu, ktorý by zaviedol a prevádzkoval pravidelnú linku. Aktuálne cielia na Nemecko.

Žilinské letisko ožíva podujatiami a festivalmi. Je to smerovanie, ktorá chcete ďalej podporovať?

Ekonomika letiska pozostáva z dvoch hlavných zdrojov. Jeden je z leteckých činností a tvoria ho pristávacie poplatky, odletová taxa a poplatky za služby, ktoré poskytujeme prevádzkovateľom lietadiel. Druhá časť je neletecká. Sú to prenájmy, reklama, organizácia akcií, teda to, čo nemá s letectvom nič spoločné. Na letiskách v Európe sú tieto činnosti v pomere 50 na 50. Boli roky, keď sme nemali takmer žiadne príjmy z neleteckých činností. Snažíme sa využiť možností a navýšiť neletecké príjmy v čase, keď letisko nie je využité na leteckú činnosť.

Vychádza iniciatíva smerom k festivalom zo strany letiska a aktívne hľadáte ďalšie možnosti pre zvýšenie príjmov?

Keď sa dozvieme o nejakej možnosti, prichystáme ponuku a ak je pre organizátorov zaujímavá, snažíme sa upraviť našu leteckú prevádzku tak, aby to bolo vyhovujúce. Podujatia sa organizujú približne rok dopredu. Letecká prevádzka sa upresňuje približne mesiac a menej dopredu. Takže je tu možnosť vzájomne to skĺbiť. Organizovanie festivalov je len jednou z možností. Prenajímame letisko napríklad aj spoločnostiam organizujúcim zážitkové jazdenie rýchlych áut. Tie sú väčšinou cez víkend, keď je letecká prevádzka nižšia.

Budúci rok budete mať bohatý na festivaly. Okrem avizovaného Orion festivalu a Topfestu, aké podujatia ešte budú na letisku?