Komisia rozhodcov SFZ uznala, že pokutový kop proti Bánovej bol odpískaný nesprávne

Bánová prehrala vo 4. kole III. ligy práve po nesprávne odpískanom pokutovom kope.

BÁNOVÁ. Futbalisti Bánovej prehrali vo 4. kole III. ligy Západ proti Hamšíkovej akadémii 0:1 po góle Mateja Rosenbergera z pokutového kopu. Klub z mestskej časti Žiliny podal sťažnosť voči výkonu hlavného rozhodcu Petra Gabštura.

V pokutovom území sa v sklze ocitol Bielik, no hosťujúceho hráča sa ani nedotkol. Tomu zostala za nohou lopta, na ktorej sa pošmykol. Arbiter mal na celú situáciu dobrý výhľad, no aj napriek tomu fúkol do píšťalky. A urobil tak až štyri sekundy po pošmyknutí hosťujúceho hráča, keď si už jeden z hráčov Bánovej vzal loptu a vyvážal ju do stredu poľa.

Okamžite sa okolo hlavného rozhodcu zhromaždili viacerí domáci hráči, no ich oprávnené protesty boli márne. Z pokutového kopu padol jediný gól zápasu a hostia brali tri body.

Klub TJ Jednota Bánová podal voči výkonu hlavného rozhodcu sťažnosť. Odpoveď predsedu KR SFZ Mariána Ružbarského a vedúceho Súťažného úseku KR SFZ Miroslava Richtárika uverejnil klub na svojej stránke na Facebooku, z ktorej ho citujeme.

"Dňa 28. 8. 2023 bola prostredníctvom Oddelenia riadenia súťaží SFZ doručená KR SFZ sťažnosť Vášho klubu voči výkonu rozhodcu v stretnutí 4. kola III. LZ TJ Jednota Bánová – RSC Hamsik Academy Banská Bystrica hraného dňa 26. 8. 2023 v Bánovej.

KR SFZ na svojom zasadnutí po vzhliadnutí Vami uvedených situácií a ich dôkladnej analýze z dostupného videozáznamu zaujala nasledujúce stanovisko:

29. min. – KR súhlasí s hodnotením pozorovateľa rozhodcov, že pokutový kop bol nariadený nesprávne, k priestupku nedošlo.

35. min. – z daného videozáznamu nie je možné určiť, čo povedal hráč rozhodcovi, preto sa KR stotožňuje so správou pozorovateľa rozhodcov a akceptuje postup rozhodcu na hracej ploche.

Z vyššie uvedeného dôvodu považuje KR SFZ sťažnosť TJ Jednota Bánová za čiastočne opodstatnenú."