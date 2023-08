Koniec kouča Pauliniho v Rajci bol prekvapením. Nový impulz majú vniesť hrajúci tréneri

Rozhovor s jedným z dvojice hrajúcich trénerov Petrom Hájekom.

Ján Paulini (vľavo) bol trénerom Rajca jeden a pol roka. Pred zápasom s Dlhým Poľom mu vedenie klubu oznámilo, že končí. Ako hrajúci tréneri povedú Rajec Peter Hájek (vpravo) s Marošom Mikom. (Zdroj: Koláž MY (Robo Michalec, FK Rajec))

RAJEC. Počas druhého augustového víkendu sa rozbehla nová sezóna v oblastných futbalových súťažiach a už koncom mesiaca došlo k prvej trénerskej zmene. V piatok 25. augusta pred spoločným tréningom mužstva FK Rajec vedenie klubu oznámilo Jánovi Paulinimu, že s ním už ďalej nepočíta ako s hlavným trénerom.

„Futbalový klub Rajec ďakuje bývalému trénerovi Ing. Jánovi Paulinimu za odvedenú prácu a za všetko, čo pre futbal v Rajci v neľahkej situácii urobil. Za obetovaný čas a úsilie pomôcť mu patrí veľké a úprimné poďakovanie. Do ďalšieho života mu prajeme pevné zdravie, rodinnú a pracovnú pohodu,“ napísal klub na svojej stránke na sociálnej sieti Facebook.

Novými hrajúcimi trénermi Rajca sa stali Maroš Miko s Petrom Hájekom. Druhému menovanému sme položili pár otázok.

Ako došlo k trénerskej výmene v Rajci a kedy ste sa dozvedeli, že ste sa spolu s Marošom Mikom stali novými hrajúcimi trénermi Rajca?

Po neúspešnom prvom domácom zápase asi v strede týždňa som obdržal telefonát od člena výboru, či by som išiel trénovať s Marošom Mikom mužstvo dospelých. Nech porozmýšľam nad takouto možnosťou - že Maroš by išiel, ale nechcel to robiť sám.

V piatok pred domácim zápasom s Dlhým Poľom bola pred tréningom schôdza s výborom, ako ďalej na trénerskom poste - či ostaneme pri doterajšom trénerovi Paulinim alebo by to chcelo nový impulz.

Rozprávali sme sa s členmi výboru a každý vyjadril svoj názor k danej situácii. Dospeli sme k záveru, že väčšina bola za výmenu, tak sme boli oslovení s Marošom, či do toho pôjdeme. A my sme súhlasili.

Ako na toto rozhodnutie zareagovala kabína?