FOTO: MY Liga zamestnancov zabávala firmy aj Kotešovú

KOTEŠOVÁ. V sobotu 26. augusta sa na futbalovom ihrisku v Kotešovej zišli firemné mužstvá, aby zabojovali o postup na celoslovenské kolo MY Ligy zamestnancov, kde sa už bude hrať o trojdňový letecký zájazd na futbalové stretnutie podľa výberu zo španielskej, anglickej, talianskej alebo nemeckej ligy.

Štvrtý ročník oblastného kola si medzi sebou rozdala štvorica Franke Slovakia, Stavebniny DEK, Schaeffler Kysuce a MY Regióny. Podujatie sa nieslo od samého začiatku v skvelej atmosfére, účastníci sa príjemne zabávali. Aj počasie prialo do času obeda, kedy takmer hodinová prietrž mračien, intenzívny dážď a krúpy turnaj zastavili.

Hráči však boli odhodlaní a po nútenej pauze sa o konečné umiestnenie pobili Franke so Schaefflerom. Víťazom a ďalším postupujúcim na celoslovenské finále sa stali chalani zo Schaeffleru. Hralo sa systémom každý s každým, hralo sa 2x10 minút a v poli 5 hráči + 1 brankár. Najlepšie sa darilo mužstvu Schaeffler Kysuce, ktoré ani raz neprehralo a stalo sa zaslúženým víťazom.

Na druhej priečke skončil mančaft Franke Slovakia. Bronzový stupienok patril mužstvu MY Regióny a konečné poradie uzatvárali Stavebniny DEK. Turnaj firiem nebol len o víťazstvách na trávnatej ploche. Kolegovia utužili kolektív a zažili skvelý deň na ihrisku futbalového klubu OFK Kotešová.

K dobrému priebehu turnaja prispela aj rozhodcovská štvorica Erik Barát, Lukáš Hádek, Sebastián Prešinský a Slavomír Schwartz. Najlepším strelcom sa s dvomi gólmi stal Lukáš Krupčík (o víťazovi rozhodol penaltový rozstrel), najlepším brankárom Jaroslav Šteiniger a najlepším hráčom Pavol Kopásek.

Účastníci

Schaeffler Kysuce (Jaroslav Šteiniger, Rostislav Dembický, Matej Ganišin, Michal Mičenec, Róbert Ondrušek, Roman Sýkora, Libor Ťažký, Drahomír Kočiš, Tomáš Ševčík, Štefan Vnuk)

Franke Slovakia (Ľubomír Macek, Tomáš Ferenčík, Filip Jesenský, Vladimír Hariel, Martin Melicherčík, Peter Pastorek, Lukáš Krupčík, Pavol Kopásek)

Stavebniny DEK (Daniel Mihalík, Marek Ďurica, Ľubomír Mihula, Lukáš Kocian, Peter Kasák, Maroš Pikalík, Branislav Makás, Branislav Pročka, Marek Kotian, Michal Svetko)

MY Regióny (Peter Gažo, Milan Janiš, Pavol Kopunec, Jozef Igaz, Alex Gavenda, Jakub Machala, Miloš Janega, Tomáš Blažej)

Výsledky

Schaeffler Kysuce – MY Regióny 3:0 (Sýkora, Ševčík, Mičenec)

Schaeffler Kysuce – Stavebniny DEK 1:1 (Ťažký – Makás)

Schaeffler Kysuce – Franke Slovakia 2:0 (Vnuk, Ondrušek)

MY Regióny – Stavebniny DEK 0:2 (Kocian, Kasák)

MY Regióny – Franke Slovakia 0:2 (Krupčík, Pastorek)

Stavebniny DEK – Franke Slovakia 0:2 (Krupčík, Kopásek)

O 3. miesto: Stavebniny DEK – MY Regióny 0:1 (Kopunec)

Finále: Schaeffler Kysuce – Franke Slovakia 3:0 (Kočiš, Vnuk, Ševčík)

Konečné poradie

1. Schaeffler Kysuce

2. Franke Slovakia

3. MY Regióny

4. Stavebniny DEK