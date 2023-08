Aktuálne je bez elektriny viac než 40-tisíc odberných miest.

ŽILINA. Silná búrka na severe Slovenska spôsobila energetickú kalamitu, uviedol špecialista externej komunikácie Stredoslovenskej distribučnej (SSD) Miroslav Gejdoš.

Doplnil, že aktuálne je bez elektriny viac než 40-tisíc odberných miest a vyše 800 distribučných trafostaníc je mimo prevádzky. Najhoršia situácie je podľa Gejdoša v okrese Žilina, regióne Kysúc, a tiež na severe Oravy, no dodal, že postihnuté boli prakticky všetky okresy Žilinského kraja, a rovnako aj časť Trenčianskeho kraja, konkrétne Považská Bystrica a Púchov, ktoré tiež patria do distribučného územia

SSD.



"Momentálne je situácia taká, že ešte v podstate iba počítame škody a vyhľadávame poruchy, lebo to prišlo veľmi intenzívne a v pomerne krátkej dobe. Tie poruchy, ktoré sa vyskytujú, sú veľmi často v horských oblastiach, v

neprístupnom teréne, takže to chvíľu trvá, kým elektrikári, ktorí idú do terénu, nájdu presne tie miesta, kde to je," vysvetlil Gejdoš. Doplnil, že zatiaľ nevedia, ako dlho im odstraňovanie porúch potrvá, no pri danom rozsahu predpokladá, že to môže, a pravdepodobne i bude, trvať prinajmenšom do zajtrajšieho dňa. "Pochopiteľne, všetci naši chlapi, ktorí sú v pohotovosti a sú schopní ísť do terénu,

tak robia maximum, aby sa obnovila dodávka čo najskôr," povedal.