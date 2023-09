5. kolo prinieslo opľutie súpera, prvé výhry Varína s Nededzou i fair-play gesto brankára Strečna

Komentáre k zápasom 5. kola VI. ligy.

Tréner Varína Jozef Schmied sa so svojimi zverencami konečne v novej sezóne radoval z víťazstva. (Zdroj: Ilustračná foto: Ján Mintál)

Počas víkendu sa odohralo 5. kolo VI. ligy skupina A. V sobotu zvíťazil Varín nad Kotešovou 2:0 a pripísal si prvé víťazstvo v novej sezóne. Hostia na zisk prvých troch bodov stále čakajú.

Premiérovej výhry sa v novom ročníku v súboji nováčikov konečne dočkala Nededza, ktorá zdolala Horný Hričov 3:2. Domáci dvakrát vyhrávali, no hosťom sa vždy podarilo vyrovnať. O osude zápasu nakoniec rozhodol vlastný gól Jakuba Valka.

Tri body bral aj Predmier, ktorý zdolal Bitarovú 3:0. Hostia dohrávali druhý polčas v oslabení, keďže ešte na konci toho prvého videl červenú kartu za opľutie súpera Oliver Noga. Druhý zápas v rade vyhralo Strečno, ktoré zdolalo Vysokú nad Kysucou 2:1. Všetky góly padli v úvodných dvadsiatich minútach, no vzhľadom na počet šancí ich mohli diváci vidieť aj viac.

Višňovému nerobila na domácom trávniku Podvysoká väčšie problémy. Zverenci Roberta Machynu vyhrali 5:0 a v prebiehajúcom ročníku ešte neprehrali.

VI. liga skupina A - 5. kolo

TJ Fatran Varín – OFK Kotešová 2:0 (2:0)

Góly: 11. P. Hruška, 42. T. Sobol. V 85. minúte nepremenil M. Krajči pokutový kop. ŽK: M. Kadrliak – P. Stískala, P. Kmeť. Rozhodovala Durmis, 100 divákov.

DOMÁCI: J. Ružička – M. Lopušan, J. Smieško, M. Cvacho, M. Kadrliak (89. J. Jánoška), F. Vrábel, J. Poliak (89. M. Drexler), M. Makovický, P. Hruška (62. B. Williger), T. Sobol (72. B. Horecký), R. Adamčík (62. A. Šutek).

HOSTIA: M. Porubčan – P. Stískala, L. Kostelný, J. Jandačka (87. R. Vystrčil), J. Litvík (76. Ch. Hranica), Ľ. Čikota, P. Kmeť, M. Krajči, D. Masaryk (76. P. Papšo), E. Bujný, J. Játy.

Vo Varíne sa stretli dve mužstvá, ktoré v úvodných štyroch kolách nezvíťazili. Domáci vstúpili do zápasu aktívne, boli častejšie na lopte a hrozili najmä z krídelných priestorov.

V 11. minúte zahral Varín rohový kop po nacvičenom signáli – Poliak našiel Sobola, ktorý poslal prízemný center do 16-tky presne na nohu P. Hrušku, ktorý si loptu spracoval a otvoril skóre zápasu. V 40. minúte sa po individuálnej akcii dostal do pokutového územia z ľavej strany Makovický, no jeho strela skončila na tyči.

O dve minúty neskôr strelili domáci druhý gól – Makovický potiahol loptu po pravej strane, pred pokutovým územím našiel Sobola, ktorý si loptu spracoval, pričom jeho strela z hranice 16-tky bola tečovaná obrancom hostí a zapadla za Porubčanov chrbát.

Varín bol v prvom polčase aktívnejší, pričom si vypracoval nejaké pološance, ale vo finálnej fáze mu to nevyšlo podľa predstáv. Centre boli buď privysoké, prípadne hráčom chýbalo pár krokov k zakončeniu. Kotešová sa zase nedostala ani na dostrel domácej brány.