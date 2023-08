Všetci to vieme, čo tresku jeme. Viete to aj vy?

Žilinská je jednoducho mňam a môžete si ju vychutnať aj v originálnych TreskaBaroch v niekoľkých mestách na Slovensku.

Mesačne opustí brány žilinskej Ryby viac ako 300 ton tresky a viac ako 200 ton lahôdkových šalátov. Lahodná chuť a obľúbenosť žilinských výrobkov nie je vôbec náhodná. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo prišli v Žiline pred niekoľkými rokmi s nápadom otvorenia TreskaBarov a ich ďalšieho rozširovania v podobe franšízy. „Zákazníci v TreskaBaroch nájdu kompletné portfólio našich produktov a môžu si vychutnať spojenie lahôdkového šalátu či tresky s rožkom alebo špecialitu TreskaBurger. Tým, že sme s týmito predajňami v užšom kontakte než pri klasickom maloobchode, máme rýchlejšiu spätnú väzbu aj na produktové novinky“, vysvetľuje generálny riaditeľ Ryba Žilina, Michal Britvík.

Dnešné TreskaBary vyzerajú oveľa modernejšie a prívetivejšie ako klasické lahôdky pred tridsiatimi rokmi. Lahôdkové šaláty sú citlivé na teplotné výkyvy. Nie každý má možnosť si dať svoju obľúbenú Tresku v práci do chladničky. Tak je tu pre všetkých fanúšikov možnosť zájsť do TreskaBaru. Ako svorne tvrdia prevádzkovatelia, zákazníci si radi dajú Tresku Exklusiv alebo šaláty priamo na prevádzke, vyhráva totiž kombinácia s čerstvým bielym rožkom. Ale ak prídu na obed alebo po práci, radi si ju zoberú aj domov. Niektorí si však prídu svoje obľúbené výrobky len nakúpiť. V TreskaBaroch nie sú žiadnou výnimkou ani študenti alebo manažéri. Treska je jednoducho láska zo študentských čias. V TreskaBaroch pravidelne prebiehajú súťaže, do ktorých sa môžu zákazníci veľmi často zapojiť a súťažiť o zaujímavé výhry. „Keďže sa jedná o klasickú franšízu, partnerom poskytujeme pomoc pri založení prevádzky, know-how, marketingovú a reklamnú podporu a mnohé ďalšie benefity. Čo sa nám za ostatné roky osvedčilo a vieme, že to funguje, veľmi radi posunieme ďalej“, pokračuje Michal Britvík.

TreskaBary však nie sú len o zabehnutých výrobkoch. Spotrebitelia tu môžu vyskúšať novinky, ktoré Ryba Žilina uvádza na trh. Nebolo to inak ani s vegánskymi produktami, ktoré búrajú mýty o nevábnych a nie príliš chutných potravinách čisto rastlinného pôvodu. Novinky mohli zákazníci ochutnať priamo v TreskaBare a tak bolo prekvapujúce, koľko ortodoxných fanúšikov mäsa ocenilo vegánske šaláty, párky a nárezy. Pochvaľovali si aj majitelia, ktorým sa dobre počúvalo, že nové produkty v ich sortimente sú vnímané pozitívne.

Originálne jedlo, ktoré si môžete v TreskaBaroch vychutnať je aj Treskaburger. Ide o chrumkavú zapečenú žemľu s lahodnou Treskou Exklusiv vo vnútri. Vďaka originálnej technológii je žemľa zvonku príjemne teplá a treska ostáva vo vnútri studená. Podľa chuti si môžete vybrať prílohu – tuniakový či feferónový šalát alebo nepravého lososa.

„Toto leto sa sme s predajom jedinečného TreskaBurgra vybrali aj na letné festivaly. Bežne si ho počas roka môžete vychutnať v TreskaBaroch alebo vo vybraných prevádzkach “, uzatvára tému Michal Britvík.

TreskaBary nájdete v Žiline, Rajci, Poprade, Handlovej a Nitre.