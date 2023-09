Teplička šokovala Gbeľany debaklom. Premiérový gól Dolinaya za Rosinu, Belá bez problémov na Liptove

Komentáre k zápasom 4. kola V. ligy.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

Počas víkendu sa odohralo 4. kolo V. ligy Sever. V sobotu sa z víťazstva v derby radovala Rosina, ktorá pokorila Bytču 4:1. Diváci sledovali zápas slušnej úrovne a pri väčšej produktivite hráčov mohli vidieť aj viac gólov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ďalšie derby sa o deň neskôr hralo v Gbeľanoch, kam pricestovala Teplička. Hostia si pripísali prvé víťazstvo v novej sezóne vo veľkom štýle, keďže domácim uštedrili debakel 5:0. Dvakrát sa do streleckej listiny zapísali Martin Hikaník so Samuelom Gajdošíkom.

Päť gólov strelila aj Belá. Zverenci Jána Holúbeka triumfovali v Liptovskom Hrádku a do tabuľky si pripísali ďalšie tri body.

V. liga Sever - 4. kolo

OŠK Rosina – MFK Bytča 4:1 (2:0)

Góly: 20. R. Dinga, 25. a 52. T. Šemík, 55. P. Dolinay – 50. M. Filo. ŽK: P. Dolinay, B. Krajník – E. Valášek, M. Pavlík, J. Kucej. Rozhodoval Belko, 300 divákov.

DOMÁCI: A. Stebel – M. Holbička, M. Mikula, J. Chládecký, V. Konštiak (84. M. Gavuliak), R. Dinga, M. Hruboš, T. Šemík, P. Dolinay, J. Slatinský (79. J. Čuraj), B. Krajník (60. M. Jaroš).

HOSTIA: S. Hanovec – E. Valášek, R. Petruš, L. Mravec, J. Kucej (63. S. Kaštan), J. Tomanica (60. J. Bambúch), M. Filo, V. Pečovský, D. Lojdl, T. Podmalík (66. M. Uriček), M. Pavlík.

Ďalej sa dozviete: ktorí desiati hráči (po dvoch z každého žilinského mužstva) podľa trénerov najviac zaujali v 4. kole,

podrobné priebehy zápasov Rosina - Bytča, Gbeľany - Teplička nad Váhom, Liptovský Hrádok - Belá,

zostavy tímov, strelcov gólov, počet divákov a tabuľku,

ako padli góly v jednotlivých zápasoch,

ktorý hráč Rosiny sa ocitol v sľubných šanciach, ale nepodarilo sa mu skórovať,

ktorý futbalista Rosiny vyslal nepríjemnú ďalekonosnú strelu a po akej akcii mohla Bytča streliť druhý gól,

akou hrou sa prezentovali Gbeľany a ako sa im podarilo vyvíjať na Tepličku tlak,

ktorí dvaja hráči Gbelian neuspeli v dobrých šanciach,

ktorý futbalista Gbelian trafil v druhom polčase tyč,

koľkokrát trafili futbalisti Belej tyč a koľko gólov im nebolo uznaných,

a ešte oveľa viac.

V derby zápase sa hral od úvodu futbal slušnej úrovne. Hostia boli častejšie na lopte aj aktívnejší. Zopárkrát sa dostali aj do pokutového územia domácich, ale väčšiu príležitosť si nevypracovali, pretože pozorná domáca defenzíva viaceré ich pokusy zblokovala. Rosina prvú väčšiu šancu premenila na gól.

V 20. minúte získal v súboji s Valáškom loptu Šemík, pričom hosťujúci obranca ho fauloval a nasledoval priamy kop. K jeho zahrávaniu sa postavil Slatinský, pričom jeho strela skončila na ľavej tyči, no odrazila sa priamo ku dobiehajúcemu Dingovi, ktorý ju nemal problém doklepnúť do odkrytej brány. Išlo o Dingov premiérový gól v rosinskom drese v piatej lige.

Prečítajte si aj:

Prečítajte si aj: Rajec v kríze, skvelý štart nováčikov v trojke. Vo viacerých zápasoch sa červenalo Čítajte

V 23. minúte napriahol z 25 metrov Hruboš, no jeho strela letela tesne vedľa ľavej tyče. Domáci zvýšili vedenie o dve minúty neskôr, keď po nakopnutej lopte išiel do súboja s Mravcom aktívny Dolinay, získal v ňom loptu, ktorú podržal v 16-tke a presnou spätnou prihrávkou našiel voľného Šemíka, ktorý napriahol z hranice pokutového územia a jeho strela zapadla do siete s prispením pravej tyče.

Domáci boli po strelených góloch aktívnejší a Bytču nepúšťali na dostrel Stebelovej brány. V 37. minúte našiel Konštiak Šemíka, ale strele domáceho útočníka chýbala väčšia razancia a Hanovec ju kryl.

O štyri minúty neskôr sa odrazená lopta na hranici 16-tky dostala ku Šemíkovi, no jeho pokus zblokoval jeden z hosťujúcich hráčov. Bytča mohla znížiť v závere prvého polčasu, keď sa odrazená lopta dostala ku Tomanicovi, ale jeho strela bola zblokovaná jedným z domácich obrancov.