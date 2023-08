Žilinský lesopark môže prísť o smreky. Vegetáciu decimujú lykožrúty

Za ťažbou nie je biznis s drevom, upozorňuje správca lesoparku.

ŽILINA. Lesopark Chrasť v Žiline čelí invázii lykožrúta. Správca mestského rekreačného lesa aktuálne robí kalamitnú ťažbu a z obľúbenej lokality vyvezú napadnuté drevo z ďalších 330 kusov smreka obyčajného.

Samospráva tvrdí, že odstraňuje dreviny v zlom zdravotnom stave, aby situáciu v lesoparku zlepšila a les ozdravila. V lesnom poraste pilčíci spracovávajú choré a poškodené stromy, ktoré môžu byť zdrojom lykožrúta.

Žilinský primátor Peter Fiabáne označil situáciu za veľmi zlú. Poukazuje na to, že za rozšírením malého chrobáka je klimatická zmena, otepľovanie a nižšia pôdna vlhkosť.

„Smrek sa vie brániť lykožrútovi, keď má dosť vlahy a vie pustiť živicu. Keď je sucho, produkcia živice je nedostatočná a vtedy má lykožrút plný priestor, aby mohol začať ničiť smrek. Dnešný stav je veľmi zlý. Treba sa pripraviť na to, že ak sa nezmení počasie a trend otepľovania, my sa so smrekom v lesoparku budeme musieť rozlúčiť.“

Verejnosť pripravuje na to, že ihličnany nahradí dub, buk či javor. „Nevyhovujúci porast, ktorý nevie zvládnuť zmeny, budeme musieť nahrádzať iným, kvalitnejším a odolnejším predovšetkým listnatými stromami,“ vysvetlil Fiabáne.

Radnica už niekoľko rokov rieši problémy so zdravotným stavom drevín a výruby sa robia, aby sa zamedzilo rozširovaniu aj na ďalšie stromy. Lykožrút napáda slabé a poškodené jedince. Strom po napadnutí začne usychať a nakoniec uhynie. Zdravé stromy dokážu odolať náletom mnohých lykožrútov. Jeho rozširovaniu napomáha veterná kalamita.

Richard Fűhrich, ktorý pre mesto robí údržbu lesoparku, upozorňuje, že lykožrút nie je len problémom žilinského lesoparku, ale celej strednej Európy. Okrem smrekov, ktoré postupne zo žilinského lesa miznú, odchádzajú aj jasene. „Napáda ich huba, čiašočka jaseňová, ktorá oslabí koreňový systém a jasene sa celé vyvracajú aj s koreňmi,“ upozornil na ďalšieho škodcu.

Návštevníkov parku, ktorí výruby sledujú z tesnej blízkosti, ubezpečuje, že nespracovávajú zdravé drevo. „Všetko, čo prejde pilčíkmi, je označené hospodárom. Nejde tu o biznis s drevom, ako si ľudia myslia, ale spracováva sa len to, čo je napadnuté.“

Poukazuje na to, že na uvoľnené miesto sadia ďalšie stromy. „Netreba sa báť, nie je to o tom, že nebudeme mať čo dýchať, stále sa obnovuje lesopark. Na vyrúbaných plochách sadíme stromčeky, ktoré budú stabilnejšie a odolnejšie – duby, smrekovce opadavé, jedle podporujeme, javory,“ vysvetlil Richard Fűhrich.

Žilinský Lesopark Chrasť je lesom v meste medzi sídliskami Solinky a Vlčince a je atraktívnym miestom na prechádzky a cykloturistiku. Mesto už v minulosti informovalo, že nerobí plošné výruby, ale ide o záchranu lesa, spomalenie šírenia nákazy, ale aj bezpečnosť návštevníkov.