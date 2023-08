Višňové na budúci rok nebude. Diaľničiari vyhodnotili tender na technológie

NDS vybrala ponuku spoločnosti PPA Controll.

Šéfredaktor - MY Žilina

VIŠŇOVÉ. Pri poslednom kontrolnom dni na ostro sledovanom diaľničnom úseku D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové ešte manažment Národnej diaľničnej spoločnosti mohol motoristom sľubovať sprejazdnenie cesty na prelome rokov 2024 a 2025.

Dnes je už isté, že strihanie pásky bude na tejto dôležitej komunikácií najskôr na jar v roku 2025. Diaľničiari dali v týchto dňoch odpoveď na poslednú nezodpovedanú otázku, ktorá ovplyvní termín dokončenia stavby.

Technologické vybavenie tunela Višňové a informačný systém diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala dodá slovenská spoločnosť PPA Controll. Naprojektovanie i montáž technológií musí zvládnuť za 550 dní, čo je viac ako rok a pol od podpisu zmluvy.

Výber dodávateľa sa začal ešte v júli minulého roka. Napriek tomu, že NDS zverejnila meno úspešného uchádzača, proces ešte nie je ukončený. Môže trvať niekoľko týždňov, kým si obe strany sadnú za stôl, aby podpísali zmluvu. Čaká sa na uplynutie zákonných lehôt na prípadné odvolanie.

„Vzhľadom na to, že verejné obstarávanie bude ukončené až podpisom zmluvy, do tohto momentu by nebolo zo strany NDS korektné poskytovať akékoľvek informácie o priebehu verejného obstarávania a súvisiacich procesoch, aby sme neovplyvňovali priebeh verejnej súťaže,“ poskytla stanovisko hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti Eva Žgravčáková.

Rozdelenie súťaže bolo rozumné

Bývalý minister Andrej Doležal rozhodol, že stavbu a technologické vybavenie tunela treba oddeliť, aby sa stavebné práce začali čím skôr.

Generálny riaditeľ NDS Vladimír Jacko vysvetlil, že ak by súťažili zhotoviteľa stavby aj technológie, termín sa mohol predĺžiť o ďalšie dva roky. „Bolo to rozumné oddeliť, aj keď sa to bežne nerobí. Súťaž sa zbytočne naťahovala. Každý dáva veľa námietok a dotazov,“ poznamenal šéf NDS.