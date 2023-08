Pochovali ďalšie stovky kostrových pozostatkov Žilinčanov. Krypta žilinskej katedrály neprestáva udivovať

Našli tu asi 60 metrov kubických ľudských kostí.

ŽILINA. Ďalšiu várku exhumovaných kostí z krypty pod Katedrálou Najsvätejšej Trojice v Žiline uložili do hrobu na cintoríne na Bôriku.

Krypta je pre archeológov a antropológov už tretí rok výskumným rajom. Pritom pred nedávnom ešte o záhadnom mieste pod dominantou Žiliny nikto ani len netušil. Až obnova chrámu priniesla nečakaný objav priestoru zaplneného do výšky niekoľkých metrov kostrovými pozostatkami.

Našli tu asi 60 metrov kubických ľudských pozostatkov uložených v krypte vysokej takmer štyri metre, tisícky ľudských kostí, ktoré patrili predchodcom Žilinčanov, stovky lebiek a množstvo zaujímavých artefaktov.

Triedia a popisujú

Pri žilinskej katedrále si aj toto leto rozbalili dočasné pracovisko antropológovia z Katedry antropológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Každú jednu kosť chytili do ruky a preskúmali.

„Máme tu kostrové pozostatky veľkého množstva jednotlivcov. Máme tu hromady lebiek, horných a dolných končatín, stavce, panvy. V krypte bola doslova nahádzaná hromada kostí. Našou úlohou je ich vybrať, následne roztriediť a potom jednotlivé typy kostí vyhodnotiť,“ načrtla výskumné úlohy antropologička Michaela Dörnhöferová.

Výskum by mal pomôcť vytvoriť obraz o našich predkoch, o ich telesnej stavbe, chorobách, ktoré ich trápili a patologických zmenách, ktoré môžu poukazovať na ich životné osudy.

„Najčastejšie nachádzame poranenia, následky tráum, napríklad asi v piatich prípadoch komplikovanú zlomeninu stehnovej kosti, ktoré boli aj výrazne skrátené, ďalej komplikovanú traumu pletenca hornej končatiny, keď kľúčna kosť a lopatka boli zrastene, to sú úrazy, ktoré vznikajú pri silnom náraze, v súčasnosti napríklad pri náraze hokejistu o mantinel. Našli sme rozsiahle sečné poranenia, keď v jednom prípade bola lebečná dutina otvorená, defekt bol veľký asi 8 x 6 centimetrov,“ poukazuje na niektoré zaujímavé zistenia Michaela Dörnhöferová.

Krypta postupne odhaľuje aj množstvo cenných artefaktov. To už je parketa pre archeologický výskum, ktorý prebieha paralelne s antropologickým. Andrea Slaná z Považského múzea v Žiline bola pri objave krypty a dnes skúma každý predmet, ktorý vyberú z podzemia. Najväčšiu radosť má z textilných artefaktov.

„Sú to súčasti odevov, pokrývky hlavy, čepce, sú to súčasti živôtikov, kožené časti odevov, podrážky. Sú to veľmi vzácne artefakty, pretože najstaršie možno datovať už do 16. storočia, najmladšie do 18. storočia. Sú vyhotovené zo živočíšnych vlákien. V krypte je kyslé prostredie, preto sa zachovali. Čepce sa zachovali takmer celé a v tom je unikátnosť týchto nálezov,“ vysvetľuje Slaná s tým, že štyri čepce už zreštaurovali v reštaurátorskom ateliéri na Vysokej školy výtvarných umení.

Bude aj pamätník

Do krypty vložili časť kostí zrejme len nedávno. Keď na začiatku 20. storočia budovali balustrádu a schody pri Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline, pri terénnych úpravách sa vysporiadali s príkostolným cintorínom tak, že pozostatky nebožtíkov nahádzali do krypty.

Pamiatkar Vladimír Majtan vysvetľuje, že okolo kostolov sa v minulosti vždy nachádzali cintoríny.

„Ak je prvá etapa kostola datovaná do 13. storočia, tak odvtedy až do reforiem Jozefa II. sa v tomto priestore pochovávalo. V 18. storočí vznikol cintorín Na Šefranici. Dovtedy pochovávali Žilinčanov do veľkej miery pri kostole. To znamená, že ak na začiatku 20. storočia došlo k planírovaniu terénu, museli planírovať veľké množstvo hrobov, ktoré sa tu hromadili stáročia,“ vysvetlil.

Ako informovalo mesto Žilina, do budúcna sa zvažuje aj výstavba pomníka na Vojenskom cintoríne na Bôriku.