Žilina dostala päť gólov aj doma. Tréner Hynek: Európsku skúsenosť využijeme v lige

Podľa Jaroslava Hynka mužstvo zanechalo v európskej súťaži dobrú stopu.

ŽILINA. Futbalistom MŠK Žilina sa nepodarilo postúpiť z 2. predkola Európskej konferenčnej ligy (EKL). Favorizovaný belgický KAA Gent nadviazal na domáce víťazstvo 5:1 a aj v odvete pod Dubňom triumfoval hladko po výsledku 5:2.

Podľa trénera MŠK Jaroslava Hynka mužstvo zanechalo v európskej súťaži dobrú stopu a skúsenosti využije v lige. "Šošoni" začali domáci duel lepšie a počas prvého polčasu si vypracovali niekoľko šancí.

Popri ofenzívnych snahách sa však dopúšťali aj viacerých chýb v obrane. Hostia jednu z nich využili, keď Tarik Tissoudali posunul loptu Andrewovi Hjulsagerovi a brankár Ľubomír Belko na jeho zakončenie oblúčikom nedosiahol.

"Rozhodne to na ihrisku dnes vyzeralo značne inak ako v prvom dueli v Gente. Dobrá predzápasová príprava nám pomohla, aby sme to dokázali súperovi aspoň znepríjemniť. Boli sme blízko pri nich, pressovali sme a boli sme odvážni. Viac sme získavali lopty a mali sme aj viac z hry ako v Belgicku.

Minimálne štatisticky sme sa súperovi vyrovnali, žiaľ, gólovo už nie. Najmä prvých 25 minút bolo z našej strany kvalitných, či už s loptou alebo bez nej. Vietor z plachiet nám vzal až úvodný gól, ktorý bol podľa mňa až príliš jednoduchý. Na šance sme ale Gent, dovolím si povedať, prevýšili. S týmto sme za prvý polčas spokojní," uviedol pre oficiálnu webstránku MŠK Žilina kouč Hynek.

Štvrťfinalista minuloročnej edície EKL napriek obmenenej zostave oproti prvému duelu kontroloval stretnutie a v druhom polčase pridal ešte štyri góly.

"Žilina má veľmi kvalitných hráčov a mladý tím. Dnes ma prekvapili výkonom. Boli oveľa lepší než pred týždňom, spôsobovali nám problémy, ale v kľúčových momentoch "zabudli" skórovať. To sa viac darilo nám. Nie, že by sme boli lepší, skôr efektívnejší," povedal tréner belgického tímu Hein Vanhaezebrouck.

Gent sa v 3. predkole stretne s poľským tímom Pogoň Štetín. Žilina sa rozlúčila s pohárovou Európou pred 6224 divákmi a potešila ich dvoma gólmi. Rovnako ako v Belgicku sa presadil Adrián Kaprálik, ktorého doplnil Kristián Bari. Podľa stredopoliara Mária Sauera to bola krátka, ale poučná cesta v EKL:

"Zistili sme, kde sa nachádza európsky futbal a s kým sa môžeme porovnávať. Po hernej stránke to bolo lepšie ako v prvom zápase. V každej formácii sme lepšie držali loptu, niektoré akcie mali potenciál, no my sme šance nevyužili a oni áno.

Efektivita bola jednoznačne na ich strane. Mrzí nás to, ale teraz sa musíme dobre naladiť na ligu a tieto skúsenosti využiť práve v nej. Gent je naozaj kvalitný súper európskeho kalibru, najlepší, proti akému som v doterajšej kariére hral."

Hynek však našiel vo výkone svojho tímu aj pozitíva: "Veľa vecí sme v našej šestnástke vyriešili veľmi dobre, takže budeme mať aj dosť pozitívneho materiálu. Myslím si, že keď to takto budeme zvládať aj v našej lige, tak výsledky budú iné."

Žilinu čaká v nedeľu druhý zápas v Niké lige, keď nastúpi na ihrisku Podbrezovej.