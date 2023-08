Slovnaft Cup: Bánová bez gólu, červená karta Predmiera, úspešný penaltový rozstrel Bitarovej

V stredu 2. augusta boli v pohárovej súťaži v akcii traja žilinskí zástupcovia.

Začiatkom augusta boli v 1. kole Slovnaft Cupu v akcii tri žilinské mužstvá. Ďalej postúpila len Bitarová, ktorá zvíťazila na ihrisku Blatnice po penaltovom rozstrele. Bánová ani Predmier svojím súperom góly nestrelili a s pohárovou súťažou sa rozlúčili.

Slovnaft Cup - 1. kolo

TJ Družstevník Blatnica – TJ Družstevník Bitarová 1:1 (0:0), 3:4 na pokutové kopy

Góly: 78. V. Mazúr – 49. R. Marejka. ŽK: T. Kováč, V. Mazúr – R. Marejka, T. Šimček. Rozhodoval Drahňák, 250 divákov.

DOMÁCI: V. Kubis – R. Frno, V. Mazúr, M. Škuta, S. Rybárik, T. Gallik, T. Kucej, S. Fazika, F. Babčaník, M. Balek (69. T. Kováč), P. Paulovič.

HOSTIA: A. Milo – P. Pavlík, I. Šimček, J. Stalmašek (79. K. Dobroň), M. Kosa, S. Jurovec (87. M. Jančík), R. Galbavý, J. Adamčík, V. Lashkun (73. O. Noga), R. Marejka, T. Šimček.

Títo dvaja súperi sa stretli v pohárovej súťaži aj pred rokom, keď na seba narazili už v predkole. Vtedy Bitarová zvíťazila 1:0 a aj teraz išlo o tesný súboj. Úvod zápasu bol opatrný z oboch strán. Domáci však boli častejšie na lopte, hostia hrozili z nebezpečných protiútokov. Bitarová postupom času hru vyrovnala.

Za domácich sa v dvoch tutovkách ocitol Kucej – v prvom prípade sa ocitol sám na hranici bieleho bodu, no trafil len dobre postaveného brankára Mila. V druhom prípade zase hostia zahrávali rohový kop, po ktorom sa Blatnica dostala do protiútoku, na konci ktorého Kucej prešiel viacerých brániacich hráčov, no jeho strelu zvnútra 16-tky Milo reflexívne vyrazil nad brvno.