Skvelá divácka kulisa, zranený brankár, obrat v úplnom závere. Belá vyhrala vo Varíne, privíta Martin

Komentár k zápasu TJ Fatran Varín - ŠK Belá.

VARÍN. Futbalisti Belej zvíťazili v predkole Slovnaft Cupu na ihrisku Varína 2:1. Zverenci Jána Holúbeka prehrávali až do 82. minúty po Mihalčatinovom góle, no presnými zásahmi Šveca s Kačánim zápas otočili a postúpili do 1. kola, v ktorom na domácom ihrisku privítajú Martin.

Slovnaft Cup - predkolo

TJ Fatran Varín – ŠK Belá 1:2 (1:0)

Góly: 30. M. Mihalčatin – 82. D. Švec, 90. J. Kačáni. ŽK: J. Poliak, F. Vrábel – P. Tlacháč, J. Ševčík, D. Švec. Rozhodoval Širanec, 500 divákov.

DOMÁCI: J. Ružička – M. Lopušan, J. Smieško, T. Šugár, M. Makovický, P. Hruška, F. Vrábel (90. M. Drexler), J. Poliak, M. Halama (57. T. Sobol), A. Šutek (75. M. Kadrliak), M. Mihalčatin (75. M. Cvacho).

HOSTIA: A. Tichák (66. Ľ. Franek) – K. Krška, J. Špirka, P. Tlacháč, Ľ. Šmehíl, M. Jargaš (53. S. Ďurana), J. Kačáni, J. Ševčík, D. Švec, M. Ševčík, M. Bačínsky.

Ďalej sa dozviete: podrobný priebeh zápasu Varín - Belá,

ako padli góly,

ktorý hráč Varína tesne minul tyč z priameho kopu,

ktorý futbalista Belej sa ocitol v najväčšej šanci na vyrovnanie, ale domáci brankár predviedol skvelý zákrok,

prečo zmenil Varín do druhého polčasu rozostavenie,

ako došlo ku zraneniu brankára Belej Adriána Ticháka.

Domáci boli od úvodu aktívnejší, častejšie na lopte a súpera vysoko napádali. V 15. minúte posielal priamy kop zboku pokutového územia na zadnú tyč Poliak, ale nikto z dobiehajúcich hráčov Varína na ňu nedočiahol. Belá následne zahrávala v krátkom časovom slede viacero štandardiek.

Po jednej z nich vznikla v pokutovom území skrumáž, v ktorej domáci obrancovia zblokovali viacero pokusov a nakoniec odvrátili loptu do bezpečia. O chvíľu neskôr zahral priamy kop z hranice 16-tky vysoko nad Ružičkovu bránu M. Ševčík.