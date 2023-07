Byť úspešným znamená byť aj spoločensky zodpovedným

Producent obľúbených špecialít zo Žiliny nie je len jeden z najväčších výrobcov potravín na Slovensku, ale aj zodpovedným hráčom na environmentálnom poli.

Ryba Žilina už niekoľko rokov významne investuje do inovácií, ktoré zvyšujú bezpečnosť potravín, zlepšujú ich kvalitu a zároveň znižujú uhlíkovú stopu svojej činnosti.

Ochrana životného prostredia v DNA zamestnancov

Najlepším a zároveň najrýchlejším spôsobom ako pripraviť na zmeny v oblasti ochrany životného prostredia aj svojich zamestnancov, je začať znižovať spotrebu plastov a separovať odpad priamo vo firme. V Rybe Žilina považujú separovanie odpadu za absolútne prirodzenú súčasť pracovného života nielen bežných zamestnancov, ale aj najvyššieho vedenia. Ešte lepšie ako separovať, je odpad vôbec nevytvárať. Len netlačením emailov sa dá ročne ušetriť pekných pár desiatok kilogramov odpadu. Nákupom lokálnych a ekologických reklamných predmetov sa zase znižuje uhlíková stopa a je to aj skvelá príležitosť ako podporiť slovenských výrobcov.

Okrem automatickej separácie odpadu, ktorý vzniká vo výrobných halách aj v kanceláriách, posunuli v žilinskej firme myšlienky múdreho nakladania s plastmi aj ďalej. V Rybe Žilina už niekoľko rokov výrazne investujú do modernizácie výrobných technológií a zlepšení logistického procesu. Dodávatelia plastových obalov dokázali znížiť hmotnosť jedného téglika pre lahôdkové šaláty s objemom 140 ml o 0,4g na jeden kus. Na prvý pohľad minimálny rozdiel. Pri odbere niekoľkých miliónov téglikov je to však ročne takmer 10 ton plastu. „V našej výrobe používame jednodruhový plast, čo vedie k jednoduchšej recyklácii. Do budúcna sa chceme zameriavať čoraz viac na zvyšovanie povedomia o potrebe separácie a recyklácie týchto obalov po ich použití,“ vysvetľuje Michal Britvík, generálny riaditeľ spoločnosti Ryba Žilina.

Ďalšie zelené riešenia na stole

Pri výrobe a uskladnení niekoľkých ton chladených lahôdok a mrazených potravín sa mesačne spotrebuje obrovské množstvo elektrickej energie. Aby sa však energiou zbytočne neplytvalo, bolo potrebné najprv vyriešiť prestavbu chladenia výrobných hál a chladených a mraziarenských skladových priestorov. Spoločnosť upustila od využívania freónových chladiacich zariadení a nahradila ich efektívnejšími a ekologickejšími zariadeniami. Výroba elektrickej energie všeobecne patrí k jedným z najväčších znečisťovateľov ovzdušia a životného prostredia. Slnečná energia, ktorá sa spotrebuje na výrobu elektrickej energie, preto podstatne znižuje emisie skleníkových plynov, ako je CO2 a ďalších nebezpečných látok – oxidov síry, dusíka a pevných častíc. Celkovo je v Rybe Žilina a jej materskej spoločnosti PRETO na strechách nainštalovaných už 1 239 fotovoltaických panelov. Inštaláciou ďalších panelov si dokážu vyrobiť až jednu pätinu spotrebovanej elektrickej energie ročne. Čo je pri tak veľkom odbere a spotrebe elektrickej energie opäť veľmi slušné číslo a pozitívny dopad na životné prostredie.

Rovnováha medzi tradíciami a trendmi je v Žiline nastavená výborne. Úcta k poctivému remeslu a kvalitným potravinám ostáva. Ochrana životného prostredia sa stala prirodzenou súčasťou ich bytia.