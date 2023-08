Nededza nahradí Brezany v šiestej lige. Nováčika bude trénovať majster zo susednej Tepličky

Rozhovor s novým trénerom Nededze Marekom Padalom.

NEDEDZA. Počas posledného júlového týždňa došlo v regionálnej aj oblastnej súťaži k výmene klubov. Mužstvo TJ Jednota Bánová B sa rozhodlo odhlásiť do I. triedy Oblastného futbalového zväzu Žilina. Z najvyššej oblastnej súťaže nahradí Brezany v šiestej lige mužstvo Nededze.

Obec s viac ako tisíckou obyvateľov sa v posledných rokoch pravidelne pohybovala na čele tabuľky I. triedy a bude zaujímavé sledovať, ako sa bude OŠK dariť v premiérovej sezóne v šiestej lige.

Pred štartom súťaží došlo v Nededzi aj k výmene trénerov. Tomáša Trpiša nahradil Marek Padala, ktorý v sezóne 2022/2023 spolu s Danielom Labudom priviedli k triumfu v piatej lige susednú Tepličku nad Váhom.

S novým trénerom sme sa rozprávali o jeho angažovaní Nededzou, skladbe kádra, ale aj cieľoch v novom súťažnom ročníku.

Ako sa zrodilo spojenie Marek Padala a OŠK Nededza?

Bolo to jednoduché. Po úspešnom účinkovaní a následnom skončení v Tepličke ma oslovil pán Ďuríček telefonicky. Následne som sa stretol osobne s ním aj s pánom starostom obce, kde sme si prebrali veci ohľadom vízie, cieľov budovania a fungovania mužstva do budúcnosti, v čom sme sa v zásadných veciach zhodli. To bol prvý krok k spoločnej spolupráci.

Ako sa vám zatiaľ pozdáva skladba kádra?

V kádri máme skúsených hráčov, ale aj mladých ambicióznych futbalistov, pričom pracujeme aj na vhodnom doplnení určitých postov, na ktorých cítime, že nás tlačí topánka. Verím, že po vhodnom doplnení si mužstvo sadne a budeme všetci ťahať za jeden koniec.

Prečo ste sa rozhodli ponuku klubu prijať?